Прошедший год начинался осторожно-оптимистическими прогнозами — впрочем, на фоне итогов 2015 года даже предположения нулевого роста ВВП казались ненаучной фантастикой. Однако в дальнейшем именно эта цель стала обретать реальные очертания, реализовавшись к концу года с небольшим «минусом». На этом фоне весьма обнадеживающе выглядит промышленное производство, показавшее положительную динамику. Свою долю внесла и сибирская промышленность, однако не все регионы поспособствовали росту показателей. Кто по факту стал лидером, а кто оказался в отстающих — в материале «КС».

Первый полный рабочий месяц — с середины января до середины февраля — успел стать периодом не только подведения первых итогов прошедшего года, но и их корректировки. Сначала, по окончании января, Минэкономразвития объявило о своей оценке российского ВВП за 2016 год — его падение составило 0,6%. Это не вызвало особого удивления — по сравнению с прошлогодним обрушением на 3,7% даже в таких цифрах при большом желании можно было разглядеть признаки стабилизации отечественной экономики и начать прогнозировать ее подъем. Но недавно опубликованная оценка «Росстата» заметно скорректировала оценку ведомства Максима Орешкина, добавив к ней сразу 0,4%. Теперь уровень ВВП составляет уже 99,8%, и это прибавляет обоснованности заявлением об адаптации российской экономики к новым условиям — в первую очередь ценам на углеводороды и долгоиграющим санкциям.

Свой вклад в валовой внутренний продукт страны внесла и промышленность, причем здесь результаты более очевидны — промышленное производство в целом по России выросло до 101,1%. Сибирский федеральный округ на этом фоне выглядит заметно хуже — здесь индекс промышленного производства дотянул лишь до 100,4%.

Заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова отмечает, что 2016 год в целом по России был более удачным для обрабатывающей промышленности, чем для добывающей — более высокие темпы роста, чем в добывающей промышленности наблюдались в машиностроении, химической и легкой промышленности. Однако в Сибирском федеральном округе ситуация кардинально отличалась от России в целом: добывающая промышленность Сибири выросла на 5%, а обрабатывающая — упала на 3%. В «сухом остатке» остались темпы роста в целом по региону на 0,4% за год.

Сибирские регионы существенно отличаются друг от друга как по темпам роста промышленности (от максимального 140,7% в Республике Алтай до минимального 87,7% в Республике Бурятии), так и долей вклада в общий результат (от 0,14% в той же Республике Алтай до почти четверти — 24,51% — всего сибирского объема промпроизводства в Красноярском крае). При таком различии само собой напрашивается разделение краев, областей и республик СФО как минимум на три группы.

К первой можно отнести крупные промышленные регионы с долей промпроизводства в общем объеме не менее 10% (Красноярский край, Кемеровская, Иркутская и Омская области). Ко второй — средние промышленные регионы с долей промпроизводства в общем объеме от 5% до 10% (Новосибирская, Томская области и Алтайский край). К третьей — малые промышленные регионы с долей промпроизводства в общем объеме менее 5% (Республика Хакасия, Забайкальский край, республики Бурятия, Тыва и Алтай).

При этом соотношение степени участи различных регионов СФО в формировании совместного промышленного продукта совпадает с информацией, предоставленной «КС» пресc-службой губернатора и правительства Новосибирской области.

Последняя группа даже в своей совокупности генерирует менее 8% объема выпуска товаров, выполненных работ и услуг промышленного назначения, потому их вклад в общесибирский ИПП пока малозначим, однако темпы производственного роста в этих регионах, за исключением Бурятии, опережают как сибирские, так и федеральные показатели.

Республика Алтай, несмотря на свой минимальный взнос в сибирское промпроизводство, стабильно демонстрирует успехи в развитии электроэнергетики, добиваясь впечатляющих значений общего ИПП (140,7%). Регион продолжает реализацию амбициозного проекта — стать первым регионом России, чьи потребности в энергоресурсах обеспечиваются солнечной энергетикой. В 2016 году в Усть-Канском районе республики запущена уже третья солнечная электростанция мощностью 5 МВт, а к 2019 году планируется довести уровень выработки «солнечной энергии» до 90 МВт, что даст возможность региону стать практически энергонезависимым.

Республика Хакасия показала вторые по величине темпы развития промышленности (ИПП — 109,3%) в Сибирском федеральном округе. Здесь драйвером также стало производство электроэнергии. Филиал ПАО «РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С. Непорожнего» выработал рекордное количество электроэнергии за весь период эксплуатации гидроэлектростанции — 25,48 млрд кВт•ч. При этом на электроэнергию у населения Хакасии отмечается рост спроса — по данным «Хакасэнергосбыта», если в 2015 году жителям республики потребовалось 519 млн кВт•ч, то за 2016-й они израсходовали почти 544 млн кВт•ч. Рост потребления электроэнергии отмечен и в бюджетной сфере, что суммарно заметно превосходит спад спроса со стороны промышленного сектора республики.

В республике опережающими темпами развивается угледобыча, во многом определившая высокие показатели ИПП по разделу «Добыча полезных ископаемых» (110,2%). Темпы роста столь высоки, что даже сегодня превышают транспортный потенциал существующих железных дорог, а в будущем республика планирует только наращивать добычу угля — в частности, за счет освоения Бейского каменноугольного месторождения.

Забайкальский край замыкает тройку «малых промышленных регионов», добившихся роста годовых показателей, с достижением 101,5%. В регионе за последнее время зафиксировано увеличение объемов добывающего производства — традиционно основой экономики края является горнорудная промышленность — и обработки, связанной с ним. По информации министерства природных ресурсов Забайкальского края, опубликованной на официальном сайте, в 2016 году было добыто более 12 тонн золота, что на 7% больше объема добычи в 2015 году. На 10% увеличился уровень производства вольфрамового концентрата, объем добычи угля вырос на 5%.

При этом объем обрабатывающего производства снижается — возможно, остановить эти тенденции поможет Комплексный план социально-экономического развития Забайкальского края, который должен быть утвержден на федеральном уровне до 1 мая 2017 года. Но в регионе уже сегодня реализуются проекты, способные поднять обрабатывающее производство, — например, производство вездеходов, которые включены в сборный каталог машиностроительной продукции СФО, необходимой для нужд Арктики. Есть планы и по развитию электроэнергетики — в целях диверсификации источников энергии в начале 2017 года уже запущена первая автономная гибридная солнечно-дизельная энергоустановка с перспективой сооружения до конца года еще двух аналогичных станций и дальнейшего оборудования такими источниками энергоснабжения более 20 удаленных населенных пункта Забайкальского края.

Республика Бурятия, допустившая наибольшее падение промышленного производства, обязана этим снижению объемов обрабатывающей промышленности, и в первую очередь за счет регионального лидера — Улан-Удэнского авиастроительного завода. В 2016 году портфель заказов предприятия снизился из-за сокращения экспортных поставок, которые не были замещены внутренними. В республике есть понимание негативных сторон зависимости от бизнеса одного предприятия, поэтому предпринимаются усилия по выводу на достойные позиции и других производителей промышленной продукции — в частности, Улан-Удэнского локомотиворемонтного завода.

Насколько удачным станет попытка диверсификации бурятской промышленности, можно будет судить по результатам деятельности нового главы республики — прежний, Вячеслав Наговицын, в начале февраля обратился к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении полномочий, и на его место с приставкой и. о. назначен Алексей Цыденов — кстати, хорошо знакомый с железнодорожной отраслью. Однако при беседе с президентом РФ новый глава Бурятии достаточно скупо говорил про перспективы обрабатывающей промышленности республики, сделав акцент на туризм, сельское хозяйство и добывающую отрасль.

Достижения и перспективы Новосибирской области были подробно разобраны «КС» в предыдущем материале. Стоит лишь добавить, что региональное правительство одобрило итоги реализации плана мероприятий по обеспечению развития экономики и социальной стабильности в 2016 году — видимо, сочтя темпы развития промышленности (100,8%), не достигшие как собственных планов (101,5%), так и общероссийского уровня (101,1%), все же удовлетворительными.

Томская область показала хорошее ускорение во втором полугодии — если по итогам первых шести месяцев 2016 года индекс промышленного производства составлял всего 85,6%, то год регион закончил на уровне 100,3%. Стоит вспомнить, что председатель комитета прогнозирования департамента экономики администрации Томской области Ирина Гаммершмидт, несмотря на крайне слабые полугодовые достижения региона, все же ожидала рост производства по итогам года — как теперь выясняется, вполне обоснованно.

По оценкам департамента экономики администрации Томской области, полученный рост — результат политики снижения зависимости от традиционных отраслей и увеличения доли высокотехнологичной промышленности. Кроме того, большую роль сыграли поддержка импортозамещающих и экспортно ориентированных производств. Среди достижений Томской промышленности отмечаются, во-первых, то, что благодаря запуску нового производства на АО «Сибкабель» более чем в семь раз выросло металлургическое производство и производство металлических изделий. Во-вторых, ИПП в производстве нефтепродуктов и ядерных материалов достиг 118%, выросли объемы производства ведущих нефтеперерабатывающих заводов региона, а также увеличились объемы отгрузки продукции ядерных материалов. На площадке АО «СХК» продолжается строительство ОДЭК «БРЕСТ-ОД-300», в которое в 2016 году вложено более 4 млрд рублей. В-третьих, производство машин и оборудования в 2016 году выросло на 12,4% в результате увеличения производства на ОАО «ТЭМЗ» за счет реализации «дорожной карты» по импортозамещению продукции для «Газпрома». Как сообщила Ирина Гаммершмидт, на 2017 год поставлена задача обеспечить рост регионального промышленного производства до уровня 101,4%.

А Алтайский край достиг отметки ИПП в 101,4% уже по итогам 2016 года — превзойдя как федеральный уровень, так и общесибирские достижения. Регион также превысил достижения прошлого года в сферах обрабатывающих производств и в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Отмечен значительный рост обрабатывающей промышленности, в том числе в рамках импортозамещения. Так, в крае увеличилось производство плугов общего назначения (в 1,5 раза), сеялок (в 4,5 раза), почвообрабатывающих машин (в 1,6 раза). Достигнут рост объемов и в производстве машинного оборудования — более чем на 18%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Карлин во время отчета о результатах деятельности администрации Алтайского края за 2016 год.

Таких показателей региону удалось достичь не в последнюю очередь за счет благоприятного бизнес-климата: по данным рейтинга ГУ ВШЭ, Алтайский край занимает первое место в стране по количеству малых предприятий, внедряющих инновации, а всего в крае предполагается реализовать 25 новых инвестиционных проектов с объемом инвестиций около 45 млрд рублей.

Красноярский край вносит самую значительную долю в «общий котел» сибирской промышленности, обеспечивая почти четверть ее объема. И существенно не дотянувший даже до прошлогоднего уровня краевой индекс промпроизводства (98,5%), безусловно, сильно потянул вниз и общесибирские показатели. По сравнению с полугодовыми результатами красноярская промышленность показала смешанную динамику: возросла добыча полезных ископаемых (с 98,7% до 101,7%), упала обрабатывающая промышленность (с 97,2% до 95,3%), снизило темпы производство и распределение электроэнергии, газа и воды (с 104,6% до 101,1%). С учетом превалирующей доли обрабатывающей промышленности в совокупном региональном промпроизводстве низкий уровень совокупного ИПП вполне закономерен.

Наметившаяся положительная динамика в добывающей промышленности многим обязана структурам ГК «Норильский никель» и связана с постепенным выходом модернизированной Талнахской обогатительной фабрики на плановые производственные показатели и увеличением объемов переработки концентрата Nkomati на Кольской ГМК. Хотя в целом пока в 2016 году объем производства никеля снизился на 12%, а меди — на 2% по сравнению с 2015 годом. Немалую долю в снижение показателей обрабатывающей промышленности Красноярского края внесла продолжающаяся модернизация и реконфигурация производственной структуры «Норникеля» — досрочное закрытие старейшего производства, Норильского никелевого завода.

Кемеровская область среди регионов СФО показала второй по величине годовой прирост промышленного производства (105,2%) среди крупных промышленных регионов. А с учетом ее второго же места по объему выпущенной продукции (20,28%) можно уверенно говорить о преобладающем взносе области в положительные темпы роста всей сибирской промышленности. Правда, показатели первого полугодия 2016 года (108,3%) давали надежду на еще лучший результат, но по итогам года снизились темпы роста добычи полезных ископаемых, производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Тем не менее итоговый результат получился весьма впечатляющим.

Среди производственных успехов кемеровчан стоит отметить рост объемов добычи угля на 5,4% по сравнению с уровнем 2015 года — до 227,4 млн тонн. По информации департамента угольной промышленности, показатели выросли в «СУЭК-Кузбасс» — на 7,7 млн тонн, «Разрезе Кийзасский» — на 3,9 млн тонн, на Новокузнецкой площадке Распадской угольной компании — на 0,9 млн тонн. Кроме того, существенных успехов добилась и обрабатывающая промышленность — АО «Азот» в составе ХК «СДС» превысил уровень миллион тонн в производстве аммиачной селитры и аммиака с планами на 2017 год по увеличению выпуска аммиака до 1 млн 92 тыс. тонн и аммиачной селитры — до 1 млн 50 тыс. тонн.

Иркутская область — лидер промышленного роста (105,7%) среди регионов, вносящих наибольший вклад в совокупный промышленный продукт СФО. Для области, кроме высоких темпов роста промышленности в целом, характерна редкая для Сибири сбалансированность развития отдельных отраслей. По всем трем основным видам экономической деятельности (добывающая, обрабатывающая промышленность и производство и распределение электроэнергии, газа и воды) в регионе достигнуто превышение прошлогодней динамики (ИПП более 100%).

Хорошую динамику демонстрируют и отдельные предприятия отрасли. Так, после «программы развития», реализованной Иркутской нефтяной компанией, добыча жидкого углеводородного сырья на месторождениях в 2016 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 39% — до 7,8 млн тонн. Но не только производственно-технические решения обеспечивают развитие иркутской промышленности. Затянувшийся спор между НК «Роснефть» и АО «Саянскхимпласт», касающийся цены на этилен и объемов его поставок, завершился в конце 2016 года мировым соглашением. Не исключено, что восстановление деловых отношений в текущем году позволит АО «Саянскхимпласт» существенно нарастить объемы выпускаемой продукции, внеся достойный вклад в промышленный рост Иркутской области.

Омская область имеет немалый вес в сибирской промышленности (13,09%), и при позитивной динамике развития могла бы вносить заметный вклад в темпы роста сибирской промышленности. К сожалению, по итогам года результат обратный — замедление развития региона (до 97%) в худшую сторону влияет на показатели всего федерального округа. Полгода назад, когда областная промышленность уже замедлялась, «КС» предполагал, что на ведущих промышленных предприятиях неудачно сложились графики отгрузки готовой продукции — итоги года отчасти подтверждают эти предположения. Так, по данным Омскстата, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам деятельности экономики Омской области за IV квартал 2016 года к аналогичному периоду 2015 года составил 107,2%, причем существенное превышение зафиксировано в обрабатывающих производствах (110,9%).

Этот вид промпроизводства, безусловно, лидирует в общем промышленном объеме региона, занимая 92,56%. Учитывая, что по итогам первого полугодия обрабатывающая промышленность области упала до 92,1%, а годовой показатель — 97,1%, можно констатировать, что окончание года для омской промышленности сложилось удачно — но недостаточно для того, чтобы наверстать упущенное в первом полугодии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер»:

— С точки зрения понимания идущих в российской экономике процессов очень примечательно расхождение динамики ВВП (–0,6% за 2016 год — оценка Минэкономики, –0,2% — оценка Росстата) и динамики розничных продаж (–5,2%). Расхождение не только очень велико, но и сохраняется достаточно долго, что позволяет сделать вывод о том, что это расхождение, скорее всего, не является случайным.

Наиболее вероятной с точки зрения здравого смысла причиной такого поведения индикаторов является предположение о том, что главным фактором, который замедлил спад ВВП, был рост госрасходов, бенефициарами которого стали ОПК и крупные государственные «мегапроекты» (по типу керченского моста). Особенностью такого рода проектов является их целевой, директивный характер. Реализация этих проектов практически не обладает мультипликативным эффектом и, как следствие, почти ничего не добавляет к динамике роста смежных отраслей. Невелик и вклад этих проектов в доходы населения.

Именно поэтому в принятии бизнес-решений ориентироваться следует не на динамику ВВП (которая выглядит вполне оптимистично), а на товарооборот розничной торговли (спад которой остается значительным). Даже замедления спада товарооборота розничной торговли в 2016 году пока, к сожалению, не произошло. Россияне как потребители пока не адаптировались к спаду, и это очень важно учитывать при планировании во всех отраслях бизнеса, которые так или иначе работают с гражданами в качестве конечных потребителей.

Ирина Гаммершмидт, председатель комитета прогнозирования департамента экономики администрации Томской области:

— Развитие промышленности региона обеспечивается реализуемыми «дорожными картами» по расширению использования продукции и технологий предприятий Томской области крупными вертикально интегрированными компаниями: это ПАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ОАО «Россети», ПАО «СИБУР Холдинг».

Объем поставок томской продукции в дочерние зависимые общества ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» в 2016 году составил около 3,5 млрд рублей. Это кратно превышает показатель 2012 года, когда были осуществлены первые поставки томской машиностроительной продукции, и их объем составлял 300 млн рублей.

Объем поставок томской продукции в компании группы «Интер РАО» в 2016 году составил около 1,4 млрд рублей, «Россети» и «СИБУР» — по 0,7 млрд рублей. Суммарные поставки томской продукции в 2016 году в рамках реализации пяти «дорожных карт» составили более 6 млрд рублей.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари»:

— В 2017 году у Сибирского федерального округа есть потенциал роста, который окажется, вероятно, не меньше, чем в других регионах. Это может быть связано с более высокими ценами на нефть и металлы в 2017 году, а также с продолжением роста производства на предприятиях, производящих сельскохозяйственную технику, химическую продукцию, которые являются весьма перспективными направлениями российской экономики.

При росте цен на нефть, энергоресурсы и металлы увеличение производства, соответственно, будет обеспечено в нефтяной и металлургической отраслях, а Сибирь богата различными видами природных ресурсов — от нефти и угля до золота, серебра и руд металлов. При укреплении рубля возможности в первую очередь открываются для обрабатывающей промышленности: машиностроения, химии, нефтехимии, текстильной промышленности, а также для отраслей, работающих на внутренний рынок: розничная торговля, телекоммуникации, электроэнергетика, инновационные и технологические отрасли. Все эти отрасли широко представлены в Сибири, а значит, потенциал роста отрасли с высокой вероятностью реализуется в 2017 году.

К этому можно добавить солидный научный потенциал Новосибирской области и многих других регионов Сибири.

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