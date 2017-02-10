День российской науки в Новосибирск был отмечен серией открытых интервью с лидерами инновационных компаний «Наука жить в городе», прошедших в ГПНТБ СО РАН. Один из участников, генеральный директор компании «ДатаКрат-С» МИХАИЛ МАТЮХИН, выступил с заявлением о жизнеспособной эффективности и эффективной жизненности. Подробности — в интервью «КС».

— Михаил, от чего зависит успех в достижении цели?

— В сознании людей отсутствует управленческая структура. Что это значит? Наверное, всем известна такая схема. Субъект управления — это тот, кто имеет средства. Объект управления — то, чем мы управляем. Схема вроде бы простоя, но в сознании большинства людей она отсутствует. И на многих этапах совершаются ошибки. У нас в языке уже заложены не совсем правильные структуры. Вот чем управляет водитель автомобиля? Вы скажете, что автомобилем. Это иллюстрация того, что в сознании у нас присутствуют такие образы. Но водитель всегда управляет процессом — движением из одной точки в другую. Автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения. Поэтому в прямом смысле мы используем автомобиль для управления объектом. Объект — это процесс. Цель — это состояние объекта управления. И дальше мы играем в такую игру. Допустим, вы приходите на рынок. И там стоят два продавца. Так вот, что меняется в процессе общения с ними? Наше отношение.

— Получается, что продавец управляет нашим отношением к продукту?

— Это и есть процесс управления. Ведь ошибки совершаются на каждом этапе. В достижении чего-либо важна постановка цели. Но мы либо задаем абстрактные цели, либо хватаемся за SMART (метод постановки цели. — «КС»), как у нас любят многие руководители и бизнес-тренеры. Самый сложный момент в достижении цели — это четко видеть, чем мы управляем.

— Что мешает человеку это видеть и, соответственно, достигать желаемого?

— Мировоззренческие ошибки. Человек не разбирается в фундаментальных категориях, на которых строится вся наука и образование. Это такие категории, как материя, пространство и время. Вся наша наука строится на этих категориях. Я был на одном из уроков в школе, на котором преподаватель пытался рассказать о начале мира. И он начал свой рассказ: «Давным-давно в пустоте…» Я спросил: «Откуда взялось «давным-давно» и «пустота»?» Почему пространство и время поставлены в основу? Это не случайно. В этих категориях разобраться очень сложно, потому что пространство и время — это субъективные категории, а материя и энергия — это вообще суть одно и то же.

— Так какими категориями, на ваш взгляд, нужно пользоваться, чтобы разобраться в процессе управления?

— Я считаю, что это образ, мера и сила. Если вооружиться этими категориями, то некоторые процессы становятся гораздо понятнее. И если через них посмотреть на мир, как через некие очки, то многие вопросы становятся подвластными. Мысль передает образ, мера — это слово, сила — это звук. Ну и так далее можно на многие вещи посмотреть и разложить их по этим категориям.

Почему даже у нас в русском языке говорят: «Мир построен»? Вот эта тройка и есть — образ, мера и сила. А теперь возьмем управленческую структуру и посмотрим на себя. За управление у нас отвечает душа или психика. Как она структурируется по этой схеме? Все слышали, что есть сознательное и бессознательное. Так вот: у нас объект управления, то, чем мы управляем, — это бессознательные уровни психики. А субъектом у нас управляет сознательный уровень психики. Бессознательная часть психики работает вне времени и пространства, а сознание умеет действовать, воспринимать время и пространство. И отсюда у нас действуют ум и воля. А вот чем мы управляем? Когда ребенок родится? На выходе у нас всегда стоит поведение. Это управление собой. Какая-то цель связана с нашим поведением, а значит, и с нашим управлением. Когда ребенок родится, у него основная алгоритмика, упрощенно говоря, — это его инстинкт. Потом один из инстинктов становится инстинктом подражания. С помощью него у него формируется вторая компонента, которая управляет нашим поведением, — это привычка навыков, автоматизм. Потом у него формируется разум, а потом появляется такой компонент как совесть. Что же является обратной связью? Ею являются чувства. А управляющее воздействие — образ действия.

— И как работает схема нашего поведения с точки зрения управления?

— Мы совершаем какие-то команды, выдаем некие действия и получаем обратную связь в виде чувств. Есть разные споры, что чувства нужно использовать или скрывать. Так вот чувства нужно анализировать с точки зрения управления. Если приходят положительные чувства, значит, у нас правильное поведение, если отрицательные, то значит, что-то не то в поведении. И вот этот момент в нашем поведении нужно разобрать, пересмотреть с точки зрения нравственных ценностей. Что это значит? Это события и оценка. Если наше поведение выдает неприятные чувства и эмоции, то нужно вернуться, найти то место, где мы неправильно повели себя, и переоценить событие. И тогда наше поведение тоже переоценится.

Еще один момент, с которым мы сталкиваемся, — это то, что мы разговариваем на разных языках. Язык — это система понятий. Это слово и образ, в совокупности нам дает понятия. В свое время я обнаружил, что русский язык в школе у нас не преподается. Потому что преподается грамматика, а предмета, в котом мы изучали бы понятия, что значит то или другое слово, его нет. Вот пример. Почему береза называется береза? В русском языке это означает медвежьи черты. «Бер» — берлога. А «за» — за границей. Как это проверить? Медведь, который обозначает границу, дерет кору дерева. А береза — это дерево, похожее на подранное медведем дерево.

Есть много таких слов. Например, маркетинг. Специалисты готовы давать множество определений и не утруждают себя определением понятий. И так в очень многих вопросах. Потому что образы разные. Из общеупотребительного, например, «Вы». Это область бессознательного. «Вы» имеет в русском языке значение «темное, неизвестное». Князь Святослав говорил: «Иду на вы!» Не потому, что он вежливый, а потому, что он говорил, что идет на тьму. А еще есть выражение «чужая душа — потемки». Поэтому к неизвестному мы обращаемся на вы. Бессознательное находится вне области и пространства, оно тоже называется «вы». Когда туда что-то пристает, мы называем это привычкой, а когда мы туда что-то накладываем, то это называется навыками. А когда мы оттуда что-то хотим достать, мы это с темноты «вы» на свет «ра» жмем. Понимание языка позволяет многие вещи делать быстрее, так как достижение наших целей связано во взаимодействии с другими людьми. И вопрос взаимодействия с другими людьми — это следующая группа ошибок или неудач, которая преследует людей на пути к успешности. Успешный человек — это не тот, кто богат, а тот, кто умеет достигать свою мечту, делает, то, что хочет.

Чаще всего поведение людей в управлении строится на концепции «сильный прогибает слабого». Но есть другой вариант. Есть пример Ганди, который без насилия совершил большие преобразования в своей стране. Он реализовывал эту концепцию. И здесь вопрос, чтобы достигать свои цели и взаимодействовать с другими людьми не с позиции сильного. А следить за своей концепцией. Ведь в противоборстве всегда выигрывает третья сторона. Поэтому желаю всем настроиться на достижение цели без агрессии — если ты имеешь больший опыт или выслугу лет, то это не дает тебе право унижать или задевать другого человека.

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