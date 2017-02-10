«Победа» для бизнеса

Легендарный кинотеатр открывает новые мультиформатные площадки для мероприятий

 
 

Центр культурных событий, один из символов Новосибирска, кинотеатр с богатейшей историей, уникальным репертуаром и особой атмосферой — сегодня «Победа» по праву считается одним из лучших кинотеатров страны. Используйте потенциал этого уникального культурного пространства для решения своих бизнес-задач!

Сегодня Центр культуры и отдыха «Победа» насчитывает 20 разноплановых площадок. Семь кинозалов вместимостью до 313 человек и новые пространства, легко трансформирующиеся под различные форматы, предназначены для организации образовательных, коммерческих и корпоративных мероприятий.

05_Pobeda_7163«Победа» — один из символов Новосибирска. Решение провести здесь мероприятие подчеркнет ваш вкус, заранее сообщит участникам события его статус, — рассказывает о достоинствах площадок «Победы» ее PR-директор Лидия Маркова. — К тому же вам не нужно будет никому объяснять, что такое кинотеатр «Победа». Ни у кого не возникнет вопросов, как сюда добраться, на каком уровне пройдет мероприятие, будет ли оно соответствовать уровню компании. Это место говорит само за себя».

05_Pobeda_09Пригласите ваших клиентов или партнеров вместе посмотреть кино. Весь зал будет в вашем распоряжении, перед началом сеанса вы можете запланировать небольшую презентацию для гостей, например, новых возможностей вашего сайта или специальных сезонных предложений. А после — обсудить за чашкой кофе впечатления от фильма и ваши новые совместные проекты. Фильм о деятельности компании будет намного эффектнее выглядеть на большом экране, и такой формат довольно часто выбирают для проведения отчетных мероприятий.

05_Pobeda_01Для проведения конференций и семинаров идеально подходит большой зал вместимостью 313 человек и два зала по 133 места. Стоимость аренды начинается от 3250 рублей в час, цена зависит от дня недели и времени проведения события. В каждом зале установлено звуковое и проекционное оборудование, мощное кондиционирование, удобные французские кресла. Проводной Интернет позволит вести качественную онлайн-трансляцию с места событий, а ваших гостей порадует устойчивый Wi-Fi.

05_Pobeda_8870Новые мультиформатные пространства открывают дополнительные возможности для организации ваших событий. Просторный зал на втором этаже трансформируется в конференц-зал на 200 человек, в зал для проведения фуршетов и кофе-брейков на 400 человек либо в банкетный зал на 150 человек.

05_Pobeda_8850На 4-м этаже расположено уникальное галерейное пространство общей площадью 400 квадратных метров. «Это место для элегантных выставок, светских вечеринок и творческих встреч, — говорит Лидия Маркова. — Помимо просторного холла и двух залов с витражами, здесь есть выход на летнюю веранду, и мы уже предвкушаем, как много чудесных и очень красивых мероприятий будет здесь проходить».

05_Pobeda_8875Важные преимущества новых площадок — это отдельные входы, дополнительные гардеробы, подсобные помещения и туалетные комнаты на каждом этаже, что позволяет исключить пересечение участников разных мероприятий.

05_Pobeda_9285Вы можете совместить конференцию с кофе-брейком, а просмотр фильма — с фуршетом либо выбрать любую другую комбинацию. Собственный кейтеринг на территории «Победы» позволяет одновременно обслуживать несколько мероприятий на разных площадках.

05_Pobeda_7058Подарочные карты «Победы» станут отличным подарком для партнеров и сотрудников. При заказе от 50 карт в качестве бонуса вы получаете индивидуальную упаковку, выполненную в вашем корпоративном стиле.
Таким образом, «Победа» может стать для вас не только местом культурного отдыха, но и надежным партнером для бизнеса, другом для вашей компании, средством достижения поставленных целей и задач.

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