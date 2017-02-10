Центр культурных событий, один из символов Новосибирска, кинотеатр с богатейшей историей, уникальным репертуаром и особой атмосферой — сегодня «Победа» по праву считается одним из лучших кинотеатров страны. Используйте потенциал этого уникального культурного пространства для решения своих бизнес-задач!

Сегодня Центр культуры и отдыха «Победа» насчитывает 20 разноплановых площадок. Семь кинозалов вместимостью до 313 человек и новые пространства, легко трансформирующиеся под различные форматы, предназначены для организации образовательных, коммерческих и корпоративных мероприятий.

«Победа» — один из символов Новосибирска. Решение провести здесь мероприятие подчеркнет ваш вкус, заранее сообщит участникам события его статус, — рассказывает о достоинствах площадок «Победы» ее PR-директор Лидия Маркова. — К тому же вам не нужно будет никому объяснять, что такое кинотеатр «Победа». Ни у кого не возникнет вопросов, как сюда добраться, на каком уровне пройдет мероприятие, будет ли оно соответствовать уровню компании. Это место говорит само за себя».

Пригласите ваших клиентов или партнеров вместе посмотреть кино. Весь зал будет в вашем распоряжении, перед началом сеанса вы можете запланировать небольшую презентацию для гостей, например, новых возможностей вашего сайта или специальных сезонных предложений. А после — обсудить за чашкой кофе впечатления от фильма и ваши новые совместные проекты. Фильм о деятельности компании будет намного эффектнее выглядеть на большом экране, и такой формат довольно часто выбирают для проведения отчетных мероприятий.

Для проведения конференций и семинаров идеально подходит большой зал вместимостью 313 человек и два зала по 133 места. Стоимость аренды начинается от 3250 рублей в час, цена зависит от дня недели и времени проведения события. В каждом зале установлено звуковое и проекционное оборудование, мощное кондиционирование, удобные французские кресла. Проводной Интернет позволит вести качественную онлайн-трансляцию с места событий, а ваших гостей порадует устойчивый Wi-Fi.

Новые мультиформатные пространства открывают дополнительные возможности для организации ваших событий. Просторный зал на втором этаже трансформируется в конференц-зал на 200 человек, в зал для проведения фуршетов и кофе-брейков на 400 человек либо в банкетный зал на 150 человек.

На 4-м этаже расположено уникальное галерейное пространство общей площадью 400 квадратных метров. «Это место для элегантных выставок, светских вечеринок и творческих встреч, — говорит Лидия Маркова. — Помимо просторного холла и двух залов с витражами, здесь есть выход на летнюю веранду, и мы уже предвкушаем, как много чудесных и очень красивых мероприятий будет здесь проходить».

Важные преимущества новых площадок — это отдельные входы, дополнительные гардеробы, подсобные помещения и туалетные комнаты на каждом этаже, что позволяет исключить пересечение участников разных мероприятий.

Вы можете совместить конференцию с кофе-брейком, а просмотр фильма — с фуршетом либо выбрать любую другую комбинацию. Собственный кейтеринг на территории «Победы» позволяет одновременно обслуживать несколько мероприятий на разных площадках.

Подарочные карты «Победы» станут отличным подарком для партнеров и сотрудников. При заказе от 50 карт в качестве бонуса вы получаете индивидуальную упаковку, выполненную в вашем корпоративном стиле.

Таким образом, «Победа» может стать для вас не только местом культурного отдыха, но и надежным партнером для бизнеса, другом для вашей компании, средством достижения поставленных целей и задач.

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