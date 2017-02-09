Новосибирская компания «Сибмост», являющаяся одним из крупнейших подрядчиков в области сооружения мостов и путепроводов в СФО, в ближайшее время, вероятнее всего, сменит владельцев. Источники «КС» подтвердили факт совершения сделки по продаже контрольного пакета акций «Сибмоста» консорциуму, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Вместе с тем сроки реализации сделки могут быть пролонгированы из-за позиции одного из кредиторов предприятия.

Сложившаяся ситуация с «Сибмостом» не стала неожиданностью для наблюдателей. Еще в августе 2016 года «КС» подробно писал о финансовых сложностях в компании и о том, что она находится в шаге от банкротства. Общий объем исковых претензий к «Сибмосту» уже на тот момент составлял порядка 1,5 миллиарда рублей. Тогда эксперты отмечали, что «Сибмост» может рассчитывать на реструктуризацию задолженности и избежать банкротства. Тем более что в то время широкую огласку получила ситуация с омским «Мостовиком», который также являлся одним из крупнейших предприятий региона и одним из конкурентов «Сибмоста». В июне 2015 года НПО «Мостовик» было признано банкротом. Сложное финансовое положение предприятия было вызвано «убытками и инвестициями по олимпийским объектам». Бывший руководитель «Мостовика», депутат Законодательного собрания Омской области Олег Шишов был приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Ситуация с «Сибмостом» сложилась иначе. Согласно информации, находящейся в распоряжении «КС», предприятие в ближайшее время сменит собственников. Новыми совладельцами «Сибмоста» выступят АФК «Система», Сбербанк, который является крупным кредитором «Сибмоста» и требует банкротства компании, а также некоторые представители отечественных мостостроительных компаний из других регионов России. По имеющимся данным, в оформлении сделки участвовали сотрудники центрального аппарата Сбербанка. Куратор блока «Проблемные активы», заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Черникова ответила корреспонденту «КС», что «достоверные комментарии будут предоставлены позже».

Правительство Новосибирской области находится в курсе происходящего. «Предполагаются изменения в составе собственников «Сибмоста». Одним из владельцев акций будет АФК «Система» и другие структуры. Эти организации совместно будут проводить работу по оздоровлению экономической ситуации «Сибмоста». На текущий момент идет процесс оформления документов», — пояснил сложившуюся ситуацию министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов.

В свою очередь первый вице-президент «Сибмоста» Владислав Кошкин отметил в разговоре с «КС», что «на текущий момент никакого изменения в составах акционеров «Сибмоста» нет». «Единственное, что мы комментируем — это то, что ведем переговоры по реструктуризации задолженности с банками и другими кредиторами», — подчеркнул Владислав Кошкин.

Вместе с тем стоит отметить, что наличие переговоров с АФК «Система», а также Сбербанком еще в конце прошлого года публично подтверждал вице-президент «Сибмоста» по безопасности, бывший начальник управления ФСБ по Новосибирской области Сергей Савченков в рамках заседания сессии Совета депутатов Новосибирска 21 декабря.

По данным «КС», будущие собственники пока окончательно не решили, как в дальнейшем распорядиться приобретенным активом. Перед нынешним генеральным директором компании Сергеем Ксенженко (выходцем из уже обанкроченного «Мостовика»), который продолжает занимать эту должность, поставлена задача подготовить для акционеров меморандум с ответами на несколько основных вопросов. Среди них: способен ли реально «Сибмост» участвовать в работе по проекту Керченского моста, где оптимальнее с точки зрения профессионалов нужно строить четвертый мост через в Обь в Новосибирске — в уже запланированном створе улицы Ипподромской или севернее, с выходом в Заельцовский район города, готов ли «Сибмост» к реализации проектов в Красноярском крае и Республике Алтай, а также существует ли возможность подключить мощности компании к строительству аэродромов. В качестве одного из приоритетов на «переходный период» обозначено форсированное взыскание дебиторской задолженности, которая имеется у «Сибмоста». Интересует владельцев также любая информация о ранее отчужденных объектах недвижимости компании и шансах вернуть их под контроль. Решения по дальнейшей судьбе активов «Сибмоста» должны быть подготовлены к 15 апреля 2017 года.

Вместе с тем, по неподтвержденным данным, сроки реализации сделки могут быть пролонгированы из-за позиции одного из кредиторов «Сибмоста» — БИНБАНКа. Топ-менеджеры его сибирского филиала Сергей Шапоренко и Алексей Степуро от комментариев отказались, а первый заместитель председателя правления Петр Морсин пояснил, что вопросом по «Сибмосту» не занимается и не в курсе происходящего.

Также стоит отметить, что одновременно со сделкой по продаже предприятия продолжается рассмотрение иска «Сибмоста» к мэрии Новосибирска на 2,5 млрд рублей. Напомним, что 17 ноября 2016 года арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск «Сибмоста» к мэрии Новосибирска о возмещении убытков, понесенных по строительству Бугринского моста через Обь. Очередное заседание по этому делу состоялось 7 февраля в Томске. Его посетило несколько новосибирских депутатов разных уровней. В частности, там присутствовали члены КПРФ Андрей Жирнов и Вера Ганзя, а также, по неподтвержденным данным, депутат городского Совета Новосибирска Игорь Салов и еще один коммунист — Иван Конобеев. Рассмотрение апелляционной жалобы, которую подал муниципалитет, было отложено до 2 марта для изучения доказательств.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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