«Сибирские сети» выводят свой бренд на рынок Красноярского края

Новосибирский телеком-оператор «Сибирские Сети» выводит свой бренд на рынок Красноярского края и отказывается от большинства торговых марок ГК «Норильск-Телеком», с которой он интегрировался ранее. Эксперты называют такое решение ожидаемым, однако не прогнозируют существенного роста сети в регионе в ближайшее время.

Межрегиональный оператор связи «Сибирские Сети» заявил о начале вывода на рынок Красноярского края собственного бренда в сфере как широкополосного доступа в Интернет, так и ТВ. Это стало возможным благодаря завершению первого этапа интеграции активов с ГК «Норильск-Телеком».

«Выводу бренда на рынок предшествовало решение ряда глобальных задач, которые станут фундаментом работы. 2016 год в компании прошел под эгидой активной интеграции активов «Норильск-Телекома». Ключевым вектором стало техническое развитие: за год мы полностью построили собственные сети в пяти городах Красноярского края по технологии FTTB (Fiber To The Building — «оптика до здания»). Например, в Минусинске, Назарове и Ачинске ранее было доступно только кабельное телевидение, но благодаря масштабной модернизации сети жителям этих городов стали доступны наши Интернет и цифровое ТВ», — рассказал генеральный директор компании Александр Шиляев. По его словам, в фокусе внимания также находятся скорость и качество обслуживания абонентов. Для Красноярского края будет доступен и «умный интернет-магазин» провайдера.

По словам Александра Шиляева, в результате проведенной работы протяженность сети в крае составила 400 км, или 270 тыс. домохозяйств, а ее покрытие в малых городах приблизилось к 95%. Сейчас объединенная компания работает в 30 городах и четырех регионах Сибири — Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях. В последнем из них провайдер представлен в Красноярске, Минусинске, Назарове, Лесосибирске, Зеленогорске и Ачинске. А в двух городах — Железногорске и Норильске — «Сибирские Сети» планируют сохранить бренды «Атлас» и «Норильск-Телеком» соответственно.

Генеральный директор аналитического агентства «Телком дейли» Денис Кусков называет перевод бизнеса в Красноярске на бренд «Сибирские Сети» предсказуемым шагом. Однако существенного расширения провайдера в ближайшее время не ожидает. «Компания «Норильск-Телеком» изначально была нацелена на обслуживание корпоративного сегмента, связанного с «Норильским никелем». Понятно, что цели новых владельцев шире, да и вообще, ведение и обслуживание двух брендов — слишком дорого. Обычно компании в таких случаях делают выбор в пользу одной торговой марки, и в данном случае этого также стоило ожидать. В целом укрупнение телеком-сегмента наблюдается сейчас на всем сибирском рынке, усиливается конкуренция между теми же «Ростелекомом», ТТК, «Сибирскими Сетями». Стоит ожидать, что количество более мелких игроков в этом году станет меньше — их будут поглощать в той или иной форме. Правда, на большое расширение самих «Сибирских Сетей» рассчитывать не стоит, возможно, будут какие-то точечные приобретения, но в целом, я думаю, у них сейчас не так много свободных средств, которые можно бы было направить на такие цели», — предполагает эксперт.

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