Проект развития набережной Новосибирска разработает московское бюро

Реализация концепции развития зеленых зон Новосибирска начнется с благоустройства Михайловской набережной, которая вошла в число фанзон в преддверие подготовки к чемпионату мира по футболу. Разработкой проекта займется московское конструкторское бюро.



Как сообщил мэр Анатолий Локоть во время «Часа прессы» 9 февраля, Новосибирск вошел в федеральную программу по благоустройству общественных территорий. В рамках этой программы город получит дополнительные средства, но в каком объеме, мэр ответить затруднился.

Анатолий Локоть напомнил, что обустройство зеленых зон входит в число приоритетных направлений развития Новосибирска на ближайшие годы. «Была разработана и утверждена концепция зеленых зон города, – подчеркнул мэр Новосибирска. – Сегодня создается благоприятная ситуация для решения конкретных задач в рамках этой программы».

По словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой, первым проектом в рамках федеральной программы запланировано благоустройство Михайловской набережной. «На сегодняшний день готов паспорт набережной, разработана концепция, но сейчас необходимо внести в нее коррективы, – объяснила Анна Васильевна. – Это связано с тем, что территория набережной вошла в число фанзон, которые готовятся к чемпионату мира по футболу 2018 года».

Концепция предполагает обустройство территории набережной Оби площадью 6 га от железнодорожного моста до метромоста. Помимо этого, в рамках проекта запланировано благоустройство площади Кирова и улицы Ленина. Разработкой проекта займется московское конструкторское бюро «Стрелка», за реализацию в Новосибирске будет отвечать агентство ипотечного жилищного кредитования. По предварительным данным, цена вопроса – 130-140 млн руб. «Сейчас перед нами поставлена задача – совместить городскую концепцию развития набережной с федеральным проектом фанзоны, – отметила Анна Терешкова. – До 1 апреля 2017 года мы должны разработать дизайн-проект, до 15 июня – подготовить проектно-сметную документацию, к октябрю благоустройство набережной должно быть завершено. Непосредственно во время проведения чемпионата мира эта площадка будет фанзоной, а затем останется в подарок городу».

Как добавил глава города: «КБ «Стрелка» – бюро очень хорошего уровня. В свое время на совещании, которое проходило в Москве и проводилось в администрации президента, я впервые услышал об этом конструкторском бюро». По словам Анны Терешковой, «Стрелка» уже проводила в Новосибирске урбанистический форум.

«Реализуя данный проект, мы воплощаем в жизнь наши планы по приведению в порядок набережной Оби, эта территория должна стать местом отдыха для горожан, удобным и благоустроенным, – подвел итог мэр Анатолий Локоть. – Обустройство данной площадки, безусловно, потребует пересмотра маршрутной сети, решения вопроса парковок и пешеходных дорожек, но мы готовы работать в этом направлении».

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