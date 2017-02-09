Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 9 февраля в ходе брифинга со СМИ рассказал о том, что новосибирский театр Афанасьева займет помещения кинотеатра «Пионера». По словам градоначальника, Арбитражный суд НСО не поддержал позицию собственника кинотеатра — «Арт Сайн Синема Дистрибьюшн», однако у ответчика еще есть время на подачу апелляции.



Напомним, что информация о том, что власти Новосибирска рассматривают возможность предоставить городскому драмтеатру под руководством Сергея Афанасьева помещения в кинотеатре «Пионер», появилась еще в январе 2016 года. Мэр города Анатолий Локоть поручил на тот момент департаменту культуры, спорта и молодёжной политики и департаменту строительства и архитектуры мэрии изучить и проработать такую возможность.

«В условиях острого дефицита мэрия проводит комплексную ревизию муниципальных предприятий и бюджетных учреждений на предмет эффективности использования ими имущества и земельных участков. Результаты проверки эффективности использования кинотеатра «Пионер» оказались неутешительными. Поэтому был сделан перерасчёт арендной платы, новую сумму предложили арендатору, который отказался от предложенных условий», — пояснял на тот момент мэр города.

В январе 2017 года, после появления в публичной плоскости информации о том, что владельцы сети кинотеатров «Арт Сайн Синема Дистрибьюшн» подали в арбитражный суд иск, опротестовывая решение мэрии Новосибирска по изменению профиля кинотеатра «Пионер», руководитель городского департамента культуры спорта и молодежной политики Анна Терешкова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Facebook весьма эмоциональное сообщение, суть которого сводилось к тому, что претензии «Арт Сайн Синема Дистрибьюшн» не помешают в переезде театра Афанасьева на новое место.

Совладелец «Арт Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов на тот момент пояснял «КС», что он не хочет ни с кем ругаться, поэтому действует цивилизованными методами — без скандалов и громких заявлений, оспаривая перепрофилирование кинотеатра «Пионер» в суде. По словам Саинова, спустя год после начала обсуждения переезда киносети из здания, руководству «Арт Сайн Синема Дистрибьюшн» нового помещения взамен «Пионера» так и не предложили: «Мы, кстати, так и не встречались по этому поводу с руководством города. Единственное, что обсуждалось — когда заплатим все долги. Но пока мы находимся в стадии судебных прений, плата за аренду взимается, согласно договору, который был подписан еще при руководстве городом Владимиром Городецким. По этой цене мы и платим», — отмечал в январе 2017 года Галым Саинов.

По словам Анатолия Локтя, Арбитражный суд НСО не поддержал позицию «Арт Сайн Синема Дистрибьюшн». Сергей Афанасьев, по словам Анатолия Локтя, уже проинформирован об этом. Вместе с тем, у ответчика еще есть время на подачу апелляции.

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