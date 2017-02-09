Согласно экстренной информации гидрометцентра России, ночью 10 февраля в Новосибирской области ожидается снег, метель и ветер от 15 до 25 м/с, а также снежные заносы и гололедица на дорогах.



Согласно информации на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня температура воздуха в Новосибирской области от -2 до -4 градусов. Однако, уже завтра ожидается похолодание до -16.

11 февраля в пригороде Новосибирска температура может упасть до -31 градуса, а в городе — до -27. 11 февраля ухудшение погоды продолжится: в Новосибирске ожидается до -31, а в пригороде — до -35 градусов.

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