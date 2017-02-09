9 февраля губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назвал руководителям муниципалитетов приоритетные направления дальнейшего социально-экономического развития Новосибирского района.



По мнению главы НСО, этот район играет системообразующую роль в функционировании Новосибирской агломерации, ведь именно на его территории сосредоточено множество важнейших инфраструктурных объектов. В частности, Новосибирскй район входит в такие зоны опережающего развития, как Наукополис, Аэросити и Восточная транспортно-логистическая зона.

Среди важнейших задач территории Владимир Городецкий назвал привлечении инвестиций, создании новых рабочих мест и развитии сельскохозяйственной кооперации. «Всем муниципалитетам Новосибирского района необходимо проводить активную политику по развитию экономики районов и городов, по улучшению социального самочувствия жителей», — подчеркнул губернатор (цитируется по пресс-релизу правительства Новосибирской области)

Еще одна важная задача — это создание новых точек роста в сфере переработки продукции сельскохозяйственного сектора. «Агропромышленный комплекс сегодня полностью обеспечивает продовольственную безопасность региона, но для того, чтобы сельское хозяйство действительно стало точкой роста, вы должны производить востребованную, конкурентоспособную продукцию, использовать ресурсы с учетом особенностей территории и потенциала ее развития», — добавил Владимир Городецкий.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.