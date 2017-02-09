Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств бывшими работниками отдела пособий и соцвыплат министерства социального развития Новосибирской области.

Заместитель прокурора Маслянинского района Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по делу экс-сотрудниц минсоцразвития Новосибирской области Светланы Гольдман, Натальи Казанцевой и Елены Ершовой. Они обвиняются в мошенничестве в крупном и особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, с января 2015 года по май 2016 года Гольдман, Казанцева и Ершова, злоупотребляя доверием руководства отдела, незаконно включали своих родственников и знакомых в реестры на получение пособий и социальных выплат. Таким образом из бюджета Новосибирской области было похищено более 12 млн рублей.

Бывшие работницы отдела пособий регионального минсоцразвития возместили около трех млн рублей.

Летом 2016 «КС» сообщал о возбуждении уголовного дела. Было выявлено, что ведущий специалист отдела пособий и социальных выплат в 2015 и 2016 году незаконно включала своего супруга в реестры получателей компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и затем, действуя от его имени, получала денежные средства со счета в банке.

Напомним, что глава министерства социального развития Новосибирской области Сергей Пыхтин давно находится в отпуске по состоянию здоровья.

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