Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик проводит в Новосибирске совещание, посвященное проблемам лесного хозяйства на территории Сибирского Федерального округа.

На совещание, которое 8 февраля проходит в Новосибирске под руководством главы федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, приехали представители руководства всех регионов Сибирского Федерального округа, заместители губернаторов. Лично присутствовали и делали доклады губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и глава Красноярского края Виктор Толоконский. Для большой территории Красноярского края вопросы отрасли лесного хозяйства, лесозаготовки особенно актуальны, объяснили в полпредстве президента по СФО логичность личного присутствия Виктора Толоконского на совещании.

«Последние годы особенно в Сибирском федеральном округе были сложными. В 2015 и 2016 гг. устанавливался высокий уровень пожарной опасности, вводился режим ЧС. Мы не прогнозируем в 2017 году какого-то резкого изменения ситуации. 2016 год был самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом мы говорили на совещании. Регионы видят проблематику, вырабатываются меры, которые должны привести к тому, чтобы ситуация должна начать меняться», — прокомментировал повестку заседания Иван Валентик.

Отметим, что сегодня в СМИ появилась информация о возможной отставке главы Карелии Александра Худилайнена. В частности, об этом со ссылкой на источники в Кремле писали «Ведомости». Среди потенциальных преемников называлось имя руководителя Рослесхоза Ивана Валентика. Позже ТАСС передал, что власти Карелии опровергают слухи о смене губернатора.

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