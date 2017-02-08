В Красноярске задержаны руководитель научно-исследовательского управления в структуре одного из опорных вузов в сфере космической промышленности и руководитель коммерческого предприятия. Они подозреваются в мошенничестве на 6 млн руб.



Следственный комитет РФ по Красноярскому краю сообщает о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В 2013 году было похищено 6 млн руб. из бюджета РФ, выделенных на разработку систем управления в космической отрасли.

По предварительной версии следствия, руководитель научно-исследовательского управления в рамках госконтракта заключил договор с директором коммерческой компании. «При этом организация, учредителями которой являлись родственники руководства научно-исследовательского управления, не имела какой-либо материально-технической базы и штата научных сотрудников для создания специальных высокотехнологичных автоматизированных систем управления в космической отрасли», — сообщает СК.

Подозреваемые задержаны, расследование уголовного дела продолжается.

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