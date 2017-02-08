В Новосибирской области будет открыт оптово-розничный центр для торговли овощами и фруктами. Инвесторами объекта выступают ГК «Сибирская хлебная корпорация» и «Сибирский гигант».



Правительство Новосибирской области позиционирует данный объект, как возможность расширения торговли плодоовощной продукцией из республики Узбекистан. Это заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Николай Симонов на пресс-конференции 7 февраля.

«Хилокский рынок сегодня ориентирован на структуру потребления мелкорозничной торговли, частного потребления. У сетевых структур совершенно иные требования к поступающей продукции. Новый проект закроет, в первую очередь, эту нишу, так как в Новосибирской области представлены федеральные и региональные торговые сети и другие структуры, которые вышли на совершенно иной уровень организации торговли и обслуживания населения», — отметил он.

Комплекс «Импульс» должен открыться на Мочищенском шоссе в мае этого года. Это на том же мероприятии сообщил один из инвесторов — совладелец СХК Дмитрий Терешков. «Наша задача — создать структуру для производителей и торговцев», — сказал он. По словам предпринимателя, объект занимает почти 10 Га, включая парковку, но есть возможность его расширения почти в два раза.

Дмитрий Терешков сообщил, что объем инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей. На данный момент ведется монтаж обрудования.

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