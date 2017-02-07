В январском рейтинге влияния глав субъектов Российской федерации, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий перешел в разряд губернаторов с сильным влиянием. Позиции главы Кемеровской области Амана Тулеева ослабевают. Почему это произошло и к каким последствиям может привести — в материале «КС».

7 февраля Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало очередной рейтинг влияния глав регионов. Согласно этому исследованию, Владимир Городецкий занимает 44 позицию, то есть входит в число губернаторов со статусом «сильное влияние». В декабре прошлого года глава Новосибирской области занимал 56 строчку и был в числе губернаторов, обладающих «средним влиянием».

АПЭК отмечал незначительные изменения позиций губернатора Новосибирской области в рейтинге и в предыдущие месяцы. Например, в ноябре Городецкий занимал 58 строчку, в октябре — 69-ую.

За 2016 год Городецкий ни разу не становился политиком с сильным влиянием. АПЭК ставил Владимира Городецкого в разряд губернаторов с сильным влиянием в своих рейтингах (первый выпуск опубликован в июле 2015) лишь однажды — в августе 2015. Это произошло после встречи главы Новосибирской области с президентом РФ Владимиром Путинным.

Напомним, что генеральным директором АПЭК является член Высшего совета «Единой России» политтехнолог Дмитрий Орлов. Он прокомментировал для «Континента Сибирь» резкое изменении позиций Городецкого в рейтинге влияния глав субъектов РФ: «Я полагаю, сообщения о том, что Владимир Городецкий может в ближайшее время оставить губернаторский пост, появившееся в январе в СМИ, не основаны на решениях, которые планирует принять федеральный центр. Они не основаны даже на каких-то значимых сигналах из Москвы. То есть, в данном случае сообщение исходило скорее всего от не очень крупных игроков регионального масштаба».

Дмитрий Орлов обращает внимание на то, что колебание рейтинга Городецкого — значительное, но, по его словам, оно все же носит ситуативный характер. «Нельзя говорить о системном укреплении позиций Владимира Городецкого. Нельзя сказать, что он занимает очень устойчивое положение, если судить с точки зрения раздробленности элит, роли системной оппозиции в региональной политике. Однако в настоящее время группы, настроенные против Городецкого, не демонстрируют экстремальной оппозиционной активности. При изменении баланса сил — например, усилении оппозиции — произойдет и падение рейтинга. Сейчас я не вижу факторов, свидетельствующих о том, что элиты (например, компартия и мэр Новосибирска Анатолий Локоть) объединяются против Городецкого. Если затишье сменится бурей, то и влияние губернатора существенно ослабнет», — рассуждает глава АПЭК.

«Мы видим, что в стране идет процесс замены губернаторов. Есть несколько фигур, которых различные федеральные группы хотели бы сместить. На мой взгляд, в данный момент Городецкий вне этой игры», — продолжает Орлов.

Стоит отметить, что значительное изменение позиций в рейтинге АПЭК демонстрирует еще один сибирский губернатор — глава Кемеровской области Аман Тулеев. Однако в данном случае речь идет об ослаблении статуса. В январском исследовании он переместился на 41-место, тогда как декабре он занимал 34-ю строчку. Впрочем, Тулеев по-прежнему находится в ранге политиков с сильным влиянием.

«Ослабление позиций произошло вследствие возбуждения уголовных дел в отношении его заместителей. Сам Тулеев сталкивается с достаточно сдержанным, холодным отношением федерального центра. И сегодня Тулеев не является таким сильным лидером, представляющим региональные элиты, каким его можно было назвать даже пару лет назад. Сегодня это губернатор со средним влиянием. И думаю, что какое-то время он именно в этом политическом весе и будет оставаться», — отметил Дмитрий Орлов.

В исследовании АПЭК участвуют 26 экспертов из числа политтехнологов и аналитиков, оценки которых ложатся в основу рейтинга.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.