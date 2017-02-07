Россельхознадзор по Новосибирской области сообщает, что в регион не допущен груз киви из Италии, которые попадают под закон о санкциях.



«В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области совместно с сотрудниками Новосибирской таможни и Пограничного управления ФСБ по Новосибирской области установили, что на ввозимые из Республики Казахстан киви представлен фитосанитарный сертификат с указанием страны происхождения Республика Кыргызстан. Однако, согласно маркировки продукция имеет итальянское происхождение», — сообщается на сайте ведомства.

Вес груза составил 21 кг. Фрукты были изъяты, после чего уничтожены механизированным способом на специализированной площадке.

Уничтожение «санкционных» товаров производится в соответствии с принятыми Указом Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации о незаконно ввезенной продукции.

Напомним, что за январь 2017 года к ввозу в Новосибирскую область было не допущено более 20 тонн фруктов и овощей.

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