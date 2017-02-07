Сегодня стало известно, что глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын подал в отставку. Эксперты считают, что исполняющим его обязанности может быть назначен заместитель министра транспорта России Алексей Цыденов.



Напомним, что о своем желании уйти в отставку глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын заявил сегодня.

Официальный портал органов власти республики Бурятия поясняет причины, по которым Вячеслав Наговицын подал в отставку именно сейчас, хотя срок полномочий закачивается в мае. По словам самого руководителя региона, это связано с тем, что он решил дать время на знакомство с территорией исполняющему обязанности главы республики. По мнению Вячеслава Наговицына, это даст возможность новому человеку глубже познакомиться с Бурятией и быть на равных с другими претендентами на пост Главы в предвыборной борьбе. «Это будет кандидат от Президента России. У нас большая республика, кандидату нужно больше времени для встреч», — сказал он.

ИА «Байкал 24», ссылаясь на неофициальные источники, сообщает, что и.о. Главы Бурятии может стать замминистра транспорта России Алексей Цыденов. По информации агентства, Алексей Цыденов уже находится в Бурятии, а 8 февраля может состояться его представление общественности. Претендент на должность является уроженцем Забайкальского края.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.