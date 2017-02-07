Новый судебный процесс по иску «Сибмоста» к мэрии Новосибирска на 2,5 млрд руб. начался в Томске. Рассмотрение апелляционной жалобы, которую подал муниципалитет, отложено до 2 марта для изучения доказательств.



Представители мэрии Новосибирска в ходе заседания сообщили, что подали жалобу на решение суда, поскольку оно было принято с нарушением процессуальных норм, в частности, не были исследованы доказательства. А представитель «Сибмоста» заявил, что считает предоставленные заключения экспертов полными и не подлежащими сомнению. Об этом сообщает «Интерфакс».

Интересно, что заседание в Томске посетило несколько депутатов разных уровней. В частности, там присутствовали члены КПРФ Андрей Жирнов и Вера Ганзя. «Этот иск может дать толчок для подобных обращений с требованием заплатить из бюджета за увеличение срока строительства и повесить удорожание работ по причине инфляции на бюджет, причем задним числом. Все монополии ринутся в бой с регионами. Свои инфляционные потери они попытаются вытянуть из бюджетов всех уровней», — прокомментировала на своей странице в Facebook Вера Ганзя. Также, по неподтвержденным данным, на заседании присутствовали депутат городского совета Новосибирска Игорь Салов и еще один коммунист — Иван Конобеев.

Напомним, что 17 ноября 2016 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск «Сибмоста» к мэрии Новосибирска о возмещении убытков, понесенных по строительству Бугринского моста через Обь.

В отношении АО «Сибмост» идет дело о банкротстве. Также сейчас ведется продажа активов компании. По сведениям «КС», контрольный пакет акций приобрел консорциум, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система». Однако, первый вице-президент «Сибмоста» Владислав Кошкин пока опровергает эту информацию. «КС» следит за развитием событий.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.