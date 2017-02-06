В управлении дорожного строительства Новосибирска рассказали о планах закупки оборудования, позволяющего увеличить объемы «ямочного» ремонта в зимний период.

6 февраля в горсовете Новосибирска на комиссии по депутатским наказам выступил начальник МКУ «Управление дорожного строительства» (УДС) Юрий Алексеевский. Он рассказал о планах по закупке в каждое городское ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) оборудования для выполнения «ямочного» ремонта при температуре до минус 20 градусов. По словам главы УДС, аппарат уже есть в ДЭУ № 1 в Центральном округе Новосибирска. «Будем планировать в этом году покупку этого оборудования для каждого ДЭУ, если бюджет позволит», — сказал Юрий Алексеевский, отвечая на вопрос депутата Олега Волобуева о качестве ремонта дорог в Новосибирске.

Как отметил Алексеевский, стоимость ремонта квадратного метра при помощи этого нового оборудования составляет 800 рублей — «как при любом «ямочном» ремонте», уточнил Алексеевский. Каждый аппарат оценивается примерно в полтора миллиона рублей, уточнил начальник УДС. Он рассказал, что речь идет о методе инфракрасного подогрева. «Оборудование нагревает аварийный участок до 150-160 градусов, потом добавляется новый холодный асфальт. Недостаток этой технологии — производительность 10-15 квадратов… Зимой мы не можем делать ремонт из-за минусовой температуры. Весной ждем, когда уйдет вода, а ямы тем временем увеличиваются. Мы как можно больше должны сделать «ямочного» ремонта в зимнее время, что позволяет эта технология», — пояснил Юрий Алексеевский.

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