ГК «Обувь России» начала сотрудничество с «Почтой России»

Обувная компания «Обувь России» заключила договор с «Почтой России», которая будет осуществлять доставку товаров для магазинов компании на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба «Обуви России».

«Если раньше на доставку грузов до Дальнего Востока у нас в среднем уходило две недели, то, работая с «Почтой России», этот срок сократиться до 9-10 дней», – отметил руководитель отдела логистики ГК «Обувь России» Александр Пичкуров.

Сейчас «Обуви России» на Дальнем Востоке 73 магазина. «Это один из ключевых для нас регионов, который входит в тройку по продажам в розничной сети компании, поэтому быстрая доставка товаров является принципиально важной. В перспективе мы планируем расширить сотрудничество с «Почтой России» и на другие регионы», — подчеркнул Пичкуров.

На данный момент курьерская служба «Почты России» действуют в 137 городах России.

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