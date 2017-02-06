Победителем конкурса «Проект года», организованном Global CIO, в номинации «Лучшее отраслевое решение» в сфере государственного управления стал проект «Автоматизация жилищного надзора Новосибирской области с использованием конструктора информационных систем».



Этот информационный проект реализуется государственной жилищной инспекцией Новосибирской области совместно с департаментом информатизации и развития телекоммуникационных технологий.

«Внедрение модуля «Инспектирование жилищного фонда» Единой базы информационных ресурсов Новосибирской области в государственной жилищной инспекции позволило автоматизировать ведение жилищного надзора на территории Новосибирской области, сократив сроки исполнения функций в сфере регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля за счёт перевода в электронный вид бумажного документооборота», – отметил руководитель ГЖИ Евгений Пономарев.

Данная система содержит актуальную базу данных обращений и заявлений граждан по вопросам ЖКХ и другим связанным сферам, а также предоставляет оперативную и достоверную отчетность о работе подразделения.

«Оптимизация шагов по управлению жилищно-коммунальным комплексом региона – принципиально важная задача. Но одно дело — разработать проект, и совсем другое — эффективно его реализовать. Хорошо, что наш проект был отмечен сообществом экспертов как лучший на федеральном уровне. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Теперь нам предстоит поэтапное внедрение разработок на территории Новосибирской области», – цитирует губернатора Владимира Городецкого пресс-служба правительства региона.

Справка:

Конкурс «Проект года» организован официальным сообществом ИТ-директоров Global CIO при поддержке Союза директоров ИТ России. Представленные на конкурс проекты оцениваются посредством онлайн-голосования самими ИТ-директорами с использованием методологии оценки проектов, выработанной отраслевыми экспертами и утвержденной ИТ-сообществом, на основе таких критериев оценки, как масштабность, важность для организации, сложность и значимость для ИТ-отрасли.

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