Главе Республики Бурятия грозит отставка

В преддверии президентских выборов в семи регионах могут смениться лидеры, сообщает 6 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

По данным издания вопрос об отставке обсуждался на прошлой неделе в Управлении внутренней политики. Как пишет газета «Ведомости», отставки порядка пяти губернаторов могут быть объявлены в ближайшие дни.

Среди тех, кто, возможно, будет вынужден покинуть свой пост, называются Вячеслав Наговицын (республика Бурятия), Александр Худилайнен (республика Карелия), Олег Ковалев (Рязанская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Сергей Митин (Новгородская область), Павел Коньков (Ивановская область), Виктор Басаргин (Пермский край),

«Близкий к Кремлю» собеседник газеты добавил: «ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений», но уточнил, что замены ожидаются не везде.

Напомним, что работу губернатора Республики Бурятия Вячеслава Наговицына, согласно рейтингу политической выживаемости губернаторов от 12 декабря прошлого года, эксперты фонда «Петербургская политика» и холдинга «Минченко консалтинг» оценили на 2 из 5 баллов.