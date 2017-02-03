МТС сообщает о росте популярности услуги мобильного интернета среди жителей Омской области: с начала 2016 года абоненты МТС сгенерили в 2,5 раза больше мобильного трафика, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в среднем один абонент передавал в 2016 году данных больше в 1,6 раза, чем в 2015 году.



Трафик в сети LTE в области по итогам 2016 года вырос на треть. А всего жители области за год «накачали» в сети 4G МТС объем данных, равный 13 миллионам онлайн-просмотров РК нового фильма Федора Бондарчука «Притяжение» в HD-качестве.



Больше всего трафика за год сгенерировали абоненты МТС в Омске: на долю столицы региона пришлось две трети 4G-трафика. То есть омичи-абоненты МТС скачали условный фильм «Притяжение» через сеть «четвертого поколения» около 8 660 000 раз.



За год покрытие скоростной сети LTE в Омской области выросло на 20 процентов. Связь «четвертого поколения» пришла в город Тара, поселки Большеречье, Черлак, села Соляное и Усть-Заостровка. Кроме того, МТС расширила LTE-покрытие и ёмкость сети в Омске, Называевске, Крутинке и Азово.



Расширение действующей сети LTE в области стало возможным благодаря запуску сети 4G МТС на голосовых частотах — LTE-1800. Такая сеть обладает рядом плюсов — лучше проникает в закрытые помещения и повышает качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, торговых и бизнес-центрах, а ее строительство требует меньше времени. Также доступ к высокоскоростному мобильному интернету получают даже те пользователи, чьи телефоны не поддерживают LTE на частоте 2600 МГц. Например, владельцы аппаратов iPhone 5, iPad mini.

«Развитие сети 4G относится к числу приоритетных задач филиала. Там, где мы видим самую большую нагрузку — в первую очередь в самом Омске — мы тестируем новые решения, которые обеспечивают для пользователей не просто высокие скорости, но и их повышение в условиях постоянно растущего спроса. Так. мы запустили в регионе «пробивную» сеть LTE-1800. Расширение покрытия 4G происходит на фоне растущего мобильного трафика: каждый пятый мегабайт информации загружался через сеть LTE», – отмечает директор омского филиала МТС Андрей Сергиенко.

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