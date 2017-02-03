2 февраля на прошедшем в Новосибирске круглом столе «Весенняя защита автодорог» перевозчики пытались отстоять свои интересы, чиновники приводили свои аргументы. Какие предложения поступили от транспортных компаний в 2017 году, и почему другие перевозчики легально нарушают запреты – в материале «КС».

А как у них?

В скором времени ожидается наступление весны, а с ней и рекордного, после выпавшего снега, половодья. Многие дороги окажутся затопленными, и многотонные грузовики могут испортить дорожное покрытие окончательно. В связи с этим запрет на въезд грузовиков в город видится вполне логичным. Всем, кроме самих транспортных компаний. Перевозчики в очередной раз бьют тревогу: под тотальный запрет въезда попадут все машины, нагрузка на ось которых, составит более 5 тонн. А это, по словам президента СААП Вячеслава Трунаева, почти все европейские длинномеры. Ведь даже будучи пустыми, они уже весят почти 5 тонн.

По мнению представителя СГУПС Дениса Разуваева, временное ограничение осевых нагрузок транспортных средств в весенний период, предусмотренное ФЗ, безусловно, необходимо. Однако, при этом рекомендуется применять дифференцированный подход на основе оценки транспортно-эксплуатационного состояния конкретной дороги.

«Такой дифференцированный подход осуществляется в Томской и Омской областях, то есть, у наших ближайших соседей, — рассказал Денис Разуваев. — В Омской области повсеместная нагрузка идет 6 тонн на ось. В случае с некоторыми дорогам с хорошим техническим состоянием нагрузка на ось допускается до 10 тонн. В Томской области пошли еще дальше: там ежегодно издается приказ об ограничении осевой нагрузки, которая варьируется от 10 тонн в зависимости от конкретного участка дороги и количества осей в транспортном средстве».

Чтобы применить подобный подход в Новосибирской области, необходимо распределить дороги по качеству дорожной одежды и нагрузки на дорожное полотно согласно нормативным документам, что само по себе достаточно ресурсозатратно.

Для разрешения, хотя бы частичного, сложившейся ситуации с запретом движения по весенним дорогам, президент СААП предложил сразу несколько вариантов развития событий. Так, одним из предложений состоявшегося круглого стола было озвучено дифференцирование предельно допустимых нагрузок на ось в зависимости от количества осей транспортного средства.

Также облегчить профессиональную деятельность транспортных компаний помогло бы увеличение предельно допустимых нагрузок на ось в период временных ограничений до 7-8 тонн. В этом случае ограничения должны распространяться на перевозку всех грузов без исключений. Потому что, по словам Вячеслава Трунаева, временные ограничения в нынешнем виде превратились для одних компаний в запрет на перевозки, и лазейку, в виде исключений из общего правила, для других. Сейчас перевозка некоторых видов грузов, таких как продукты питания, медикаменты, фуражное зерно, почта и другие любые грузы в международном сообщении, не попадает под действие временных ограничений.

«Не секрет, что, несмотря на сезонные ограничения, грузы все равно перевозятся, а сохранность дорог оказывается фикцией. По ослабленным весенним дорогам легально проезжают фуры общей массой 40 тонн и более», — добавил президент СААП.

Синхронизированные сроки временных ограничений на движение большегрузов по региональным, межмуниципальным, и муниципальным дорогам помогли бы систематизировать работу транспортных компаний. Поскольку по словам Вячеслава Трунаева, в последние годы федеральные трассы весной для большегрузного транспорта не закрывают, но проехать, например, из Омска в Барнаул, минуя Новосибирск невозможно. И заезжая на закрытые муниципальные трассы весной, перевозчик автоматически становится нарушителем.

Коллапс при тотальном закрытии дорог

Другим предложением послужило создание складских помещений крупных ритейлеров вблизи городской черты. В таком случае перевозчикам не было бы необходимости заезжать в Новосибирск, и они бы могли оставлять груз на подступах к городу. Однако, эта идея не вызывает всеобщего одобрения у тех же самых ритейлеров, которые при любом удобном случае пытаются сократить транспортные издержки.

Некоторые участники круглого стола отметили, что в ряде соседних регионов таких как Алтайский край, Кемеровская область и другие, введена плата за проезд большегрузов, чей вес превышает положенную норму в 5 тонн. И это дает своеобразную свободу выбора для перевозчиков: простаивать бесплатно или продолжать свою деятельность за дополнительные средства.

Для многих стоять или двигаться за доплату является критичным. Так, цемент не терпит долгого хранения в условиях сырости. И для производителей данного строительного материала было бы гораздо выгоднее работать даже в платных условиях, нежели простаивать.

Как рассказал директор по транспорту и логистике «Искитимцемента» Константин Троегубов, сложно выдерживать конкуренцию при тотальном запрете, когда перевозчики из других регионов имеют возможность двигаться по весенним дорогам за дополнительные деньги.

«Экономический эффект от тотального закрытия дорог будет колоссальным, — выступил на круглом столе председатель правления СААП Алексей Лядусов. — И я об этом говорю не первый год. Если тотальный запрет в том виде, в каком он регламентируется всевозможными документам, будет осуществлен, то наступит коллапс. В таком случае, позиция очень быстро будет пересмотрена, и будет найдено здоровое конструктивное решение».

До публикации распоряжения Министерства транспорта Новосибирской области о тотальном запрете на въезд большегрузам в Новосибирск осталось почти месяц. Но и в течение этого месяца СААП планирует повлиять на политику Минтранса и добиться изменений в планируемый запрет, который при благоприятном раскладе будет адаптирован под работу транспортных компаний с учетом муниципальных интересов.

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