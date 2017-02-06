Пятничным январским вечером мы с мужем по традиции сварили глинтвейн и включили телевизор. В этот раз к нам присоединились старшие дети: сразу три российских канала «давали» в прямом эфире инаугурацию 45-го американского президента. Такое политическое шоу пропустить было никак нельзя.

Собственно, моя семья влилась в 10-миллионную российскую аудиторию, которая внимательно наблюдала за торжественной присягой Дональда Трампа, отлетом на вертолете семьи предыдущего президента Барака Обамы и сбором бесконечных гостей на торжественный обед. Что могло приковать внимание существенной части россиян к инаугурации президента не просто чужой, но чуждой страны?

Если судить по бурным обсуждениям в социальных сетях, не утихающих уже который день, на первом месте, конечно, тема красоты и нарядов Мелании Трамп. Девочки чатятся про изысканное голубое платье в стиле Жаклин Кеннеди (Ralph Lauren, totallook). Мальчики обсуждают женские прелести первой леди и ее загадочную улыбку. Второй вопрос, который волнует миллионную армию «ВКонтакте» и Facebook: он нам друг или не друг? Вернее, не так. Конечно, друг, здесь нет никаких сомнений. Один эпизод с посещением Москвы в 2013 году чего стоит. Напомним, во время организации конкурса «Мисс Вселенная» в России будущий американский президент якобы так увлекся прелестями местных жриц любви, что кровать в отеле оказалась поврежденной.

На этой неделе пикантные воспоминания о той вечеринке вышли даже в прайм-тайм федеральных каналов, а Владимир Путин посчитал нужным обронить существенный комментарий: «Подумайте, зачем ему наши, когда он владелец международного конкурса красоты?» Слухи после такого веского замечания умолкли, но осадочек от крепкой мужской дружбы остался.

Кстати, женский вопрос — серьезный вызов новому президенту. Почти 700 тысяч российских пользователей соцсетей обсуждают конкретные меры, которые он (Трамп) должен применить к участницам маршей протестов, состоявшихся в США на следующий день после его вступления в должность. По мнению жителей наших северных широт, президент просто обязан «прижать к ногтю зарвавшихся мужететок» (к которым, конечно, ну никак нельзя отнести Мадонну).

Познакомившись с разнообразием мнений от «всех теток переселить на остров в океане» до «ввести телесные наказания для тех, кто маршировал», я сделала однозначный вывод: никогда, ни при каких обстоятельствах не участвовать в протестных акциях в родной стране. Женщинам здесь не место. Тем более что телесные наказания в России «без пяти минут» как узаконены.

Почему-то обитателей российского Facebook всерьез заботит еврейский вопрос. В этом, кстати, мы схожи с американцами, которые ведут долгие и пространные дискуссии о том, насколько Трамп лоялен к иудаизму. Причем тот факт, что его зять Джерард Кушнер (блестяще организовавший предвыборную кампанию и сейчас занявший должность советника) сам из семьи ортодоксальных евреев, никого ни в чем не убеждает.

Не менее острый, кстати, украинский вопрос. В расколовшемся мире на тех, кто «Крымнаш», и тех, кто «Москаль, кацап», Трампу, похоже, удалось пройти по грани. С одной стороны, он заявил New York Times: «Посмотрите на Германию, на другие страны. Не похоже, чтобы они были обеспокоены. Не понимаю, почему страны, находящиеся рядом с Украиной, граничащие с нею, не уделяют ей большого внимания?» И примерно в том же июне 2016-го доверительно сообщил АВС News: «Путин уже в Крыму. И, кажется, крымчанам это нравится больше, чем было до того. Зачем же их отбирать назад?» Чувствуется мастерство переговорщика: националисты пусть ищут спонсоров среди соседних немцев, а простым людям надо все оставить, как есть.

Трудно представить, чтобы сознательные американцы, добропорядочные немцы или позитивные французы в прямом эфире наблюдали церемонию инаугурации российского (или любого другого «неродного») президента, а потом отчаянно спорили бы на виртуальных просторах, хороший он парень или такой же, как все. Что изменится в жизни среднестатистического менеджера из средней полосы России от прихода к власти в США консерваторов? Судя по не особо конкретной речи при вступлении в должность, Трамп пока и сам не очень знает, как оно все пойдет.

Ну, отменил первым Указом Obamacare. Вряд ли для отечественного здравоохранения это актуально. Предположить, что нация сплотилась в ожидании отмены санкций, могу с трудом. Во-первых, санкции в отношении России введены не только со стороны США. А во-вторых, если честно, кто точно знает, в чем состоят эти самые пресловутые санкции? Кроме продовольственной «запрещенки», конечно. Этот список выучили даже жители села Кукуево, предпочитающие сало любому хамону. При этом мы не в курсе сложных взаимоотношений на энергетических рынках, имеем самое общее представление о спорах по киберзащите, вряд ли сможем назвать фамилии хотя бы троих россиян, кому запрещен въезд на территорию США. Лично мне как женщине кажется, что вся наша необъятная страна соскучилась по первой леди. Хочется вот такую же, с подиумной улыбкой и в красивых платьях. Но пока все жаркие дискуссии на личных страницах в соцсетях сводятся к простому вопросу: если Трамп у них, может, станет лучше у нас?

Когда в квартире требуется генеральная уборка, есть два способа преодолеть проблему. Первый — засучить рукава и поработать. Второй — запланировать «дату мероприятия» и в ее ожидании включить телевизор. Там всегда найдется на кого посмотреть и что пообсуждать. В умах большинства сограждан призрачным облаком витает дата «2018» — то ли перевыборы любимого президента, то ли явление нового. В любом случае — «дата мероприятия». А пока мы смотрим кино. И вот военный вертолет с 44-м президентом улетает в пасмурное небо Вашингтона, меню торжественного обеда озвучено (канал Life дал его в бегущей строке на всю Россию), а Мелания Трамп, переодевшись из голубого Ralph Lauren в открытое платье слоновой кости, танцует с Дональдом Трампом под культовую песню Фрэнка Синатры «May Way». Стоп! Это же несостоявшийся финал еще одного рейтингового видео минувшей недели: фильма Дэмьена Шаззелла «Ла Ла Лэнд». Герои этого несомненного претендента на Оскар на протяжении двух часов под прекрасную музыку Джастина Гурвица думали над нелегким выбором: любовь и личное счастье или карьера и личностное развитие? Увы, в фильме предпочтение отдано делам и деньгам. А вот у Дональда Трампа все сложилось прекрасно: красавица-жена, талантливые дети, миллиарды, Фрэнк Синатра — плюс любовь и надежды миллионов россиян, для которых, вообще-то, даже при огромном желании американский президент вряд ли может что-то сделать. Но мы порадовались, ведь победил «наш кандидат» — и на том спасибо!