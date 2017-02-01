Принято решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей. Выбранными изображениями стали символы Севастополя и Дальнего Востока. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка РФ.



На купюре номиналом 200 руб. будут изображены памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический (Севастополь). А на банкноте в 2000 руб. – мост на остров Русский (Владивосток) и космодром «Восточный» (Амурская область).

Решение принял Совет директоров Банка России по итогам общероссийского конкурса. Новые деньги поступят в обращение в конце 2017 года.

Напомним, что конкурс по выбору символов проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовало более 5000 достопримечательностей из 1113 городов страны. Порог в 5000 голосов, помимо прочих, прошел и Новосибирск с Бугринским мостом и Оперным театром.

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