Депутаты законодательного собрания Забайкальского края обратятся в Государственную думу РФ с предложением ужесточить наказание за торговлю алкоголем в местах, не предназначенных для этого.



Идея обсуждалась на заседании комитета по экономической, инвестиционной политике и собственности заксобрания региона. По информации депутатов, в 2016 году сотрудниками полиции было изъято из незаконного оборота более 4 тыс литров алкогольной продукции. При этом максимальное наказание за нелегальную торговлю алкоголем сейчас — это штраф в 1,5 тыс руб. Предлагается повысить сумму до 70-100 тыс руб. Предложение было поддержано всеми членами комитета, юридическими службами администрации губернатора и парламента региона, прокуратурой.

«Торговцы, уже профессиональные работники, по сути дела, улыбаются вслед и говорят: «Заходите раз в неделю. Я вам буду по 500 рублей давать». До того дошло, что в некоторых местах на столбы крепят камеры, через которые видно кто подъехал: милиционеры или покупатели», — рассказал глава одного из районов края Сергей Савин.

Для ужесточения наказания необходимо внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, а подобные поправки может принять только Госдума.

Поэтому забайкальские депутаты приняли решение в кратчайшие сроки подготовить проект законодательной инициативы и направить ее в парламент страны.

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