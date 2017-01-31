В бутике ETRO 26 января прошла презентация линии нишевых парфюмов знаменитого итальянского модного дома. Эти ароматы можно смешивать до бесконечности и каждый раз получать неповторимую парфюмерную композицию.

Модный дом ETRO, сочетающий культурные традиции Востока и Запада, помимо одежды и предметов интерьера с 1989 года занимается выпуском парфюмерной линии, с 2010 года в ETRO создают селективные парфюмерные композиции.

«Сочетание Востока и Запада в ароматах воплощается таким образом, что первые ноты – легкие, цитрусовые, а раскрываться будет густыми насыщенными ароматами Востока. Это и пачули, и специи, много древесных нот», – рассказала гостям вечера 26 января ведущий тренинг-менеджер компании MBG Beauty (официальный представитель парфюмерии ETRO в России) Елена Ждан.

Особенность нишевых ароматов ETRO в возможности каждый раз создавать свою неповторимую композицию. Ароматы модного итальянского дома могут ярко «солировать» по отдельности и волшебно звучать в оркестре. «Ароматы, возможно, наносить один на другой для создания определенного настроения», – говорит Елена Ждан.

Как и одежда, аромат – является выражением сущности человека. Поэтому и парфюм в ETRO классифицируют по цветовой гамме. Всего в палитре семь цветов: белый, красный, индиго, зеленый, желтый, голубой и оранжевый. В каждой цветовой группе по три-четыре аромата. «Когда подбирается аромат ETRO, не спрашивают, какой предпочитаете – цветочный, восточный или цитрусовый, а необходимо знать какой образ жизни вы ведете!», – утверждает официальный представитель парфюмерии ETRO в России.

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