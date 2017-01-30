Гендиректор Академпарка Дмитрий Верховод 30 января отчитался о работе за прошедший год. Вверенная ему структура, как и предполагалось, принесла прибыль собственнику — правительству Новосибирской области. Впрочем, увольнения Дмитрию Верховоду избежать все же не удалось.

Последний рабочий день — 30 января — Верховод, скорее всего, проведет более чем плодотворно. Помимо пресс-конференции, он планирует передать все дела приемнику — гендиректору Агентства инвестиционного развития области Владимиру Никонову. Текущей работы, как признает Верховод, всегда через край. Но предприятие на данный момент в полном порядке — без задолженности перед банками, без просрочек по кредитам и залогового имущества. Более того, с прибылью в 102 миллиона рублей. Дмитрий Верховод полагает, что подобные результаты появились, благодаря предыдущему десятилетию активной деятельности и созданию необходимой инфраструктуры для развития акционерного общества.

Кстати, формально именно из-за отсутствия в предыдущие годы прибыли акционерного общества и очень странного, по мнению некоторых наблюдателей, управления государственным имуществом Дмитрий Верховод и лишился своего поста. Реальные же причины увольнения первого гендиректора Академпарка до сих пор до конца не ясны.

В ходе общения с журналистами не чувствовалось, что Дмитрий Верховод как-то крайне обижен или разозлен на региональные власти. Как он откровенно признался, скорее раздосадован, что труд под достоинству не оценили, хотя много раз себе представлял, как уйдет со своего поста и передаст дела приемнику. В итоге — «уговариваний» и даже более-менее детального разговора с предложениями по предстоящему трудоустройству у Верховода с главой региона так и не случилось. Хотя губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий говорил о том, что Дмитрий Верховод, как ценный управленец, без работы не останется. Зато поступило порядка десяти предложений из разных регионов страны и даже другой республики — Казахстана.

Впрочем, пока Дмитрий Верховод отклонил все поступившие предложения. По его словам, в ближайшее время он планирует немного отдохнуть — восстановить силы и подлечить здоровье. Видимо, 20-летний рабочий стаж в государственных и близких к ним структурах дал о себе знать.

Больше всего Дмитрия Верховода не прельщает перспектива переезда в другой город. Он хотел бы остаться в Новосибирске. В качестве возможного варианта для предстоящей работы он видит пока внештатное, но в дальнейшем более плотное сотрудничество с «Автономным кластерным фондом», который был организован осенью прошлого года в Казахстане. Как пояснил Верховод, эта организация схожа по своим задачам с фондом «Сколково». Она расположена в Алма-Ате, что для Дмитрия Верховода очень важно и близко, поскольку он родился и вырос именно в этом городе. Перспективы сотрудничества новосибирского Академпарка с казахстанским АКФ, по мнению собеседника, очень заманчивые и многогранные — уже обсуждалось восемь совместных в работе направлений. Среди них — сфера жилищно-коммунального хозяйства, энергетика, финансовые технологии. Впрочем, пока подписанных соглашений о сотрудничестве между сторонами не было. Как полагает Верховод, это должно произойти в ближайшее время.

Еще одно направление для работы в предстоящее время Верховод видит в создании, а после в дальнейшей работе «Ассоциации инновационного бизнеса» на базе Академпарка. Как ранее писал «КС», один из резидентов Академпарка — руководитель ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина уже говорила о возможном создании ассоциации инноваторов, которая бы помогала в общении с основным представителями правительства Новосибирской области. По мнению Ирины Травиной, в данном диалоге опыт Дмитрия Верховода вполне может пригодиться.

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