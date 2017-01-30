Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о назначении с 30 января Петра Гоги на должность руководителя департамента по охране животного мира.

Сегодня на аппаратном совещании в правительстве губернатор представил нового руководителя коллегам. Петр Гога, впрочем, им хорошо известен, так как несколько лет работал заместителем руководителя указанного департамента. Общий стаж в госслужбе — 20 лет.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, Петру Гоге 61 год, имеет два высших образования: окончил Омский государственный институт физической культуры и Новосибирский государственный аграрный университет. Также Петр Гога прошел профессиональную переподготовку в Иркутской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «Биология – охотоведение» и повышение квалификации в Сибирской академии государственной службы.

«Петр Витальевич Гога на протяжении многих лет трудится в сфере охраны животного мира и имеет богатый опыт. Последние несколько лет он работал в должности заместителя руководителя департамента по охране животного мира Новосибирской области и в полной мере владеет ситуацией в разрезе районов», — сообщил Владимир Городецкий, представляя руководителя аппарату правительства.

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