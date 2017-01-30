Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор налоговому инспектору Евгению Ватулину и его сообщницу Оксане Сафоновой за попытку хищения 8 млн руб.

Следствие установило, что в 2015 году налоговая служба проводила проверку ООО «ЖД-Сервис Сибирь» и предварительно обнаружила признаки уклонения от уплаты налогов на 65 млн руб. Естественно, если бы указанный факт подтвердился, предприятию были бы доначислены налоги на указанную сумму.

Сотрудник ФНС Ватулин и Сафонова, работающая консультантом в ООО, договорились подзаработать, припугнув директора фирмы. Они сообщили руководителю, что налоги будут доначислены, но за 8 млн руб можно скорректировать сумму в сторону значительного уменьшения. И «свой» человек в налоговой в этом поможет. И действительно, спустя некоторое время сообщили директору о снижении суммы доначислений до 5,6 млн руб.

Подельники были задержаны правоохранителями в момент передачи первого миллиона и муляжа денежных купюр. Суд приговорил Ватулина к 3 годам колонии общего режима, Сафонову — к двум годам заключения. Сафоновой исполнение приговора отложено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор вступил в законную силу.

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