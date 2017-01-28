В Новосибирске 28 января стали известны победители региональной премии в области связей с общественностью «Серебряный Лучник» — Сибирь. В номинации «Мастер» награда досталась экс-директору агентства «Б-52» Дмитрию Петрову, освобожденному из СИЗО в декабре 2016 года.

В жюри конкурса «Серебряный Лучник» — Сибирь в этом году вошли вице-мэр Новосибирска Артем Скатов, помощник генерального директора АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» Сергей Дубинцов, советник по связям с общественностью и органами власти генерального директора ОДУ Сибири Лариса Кошкина, региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия по регионам Урал, Сибирь и Дальний Восток Марина Мокина, руководитель региональных коммуникаций Яндекса, региональный представитель компании в Сибири и на Дальнем Востоке Ольга Молодан, руководитель PR-отдела строительной группы СМ.СИТИ (Красноярск) Ольга Шидлова, генеральный директор издательского дома «Алтапресс» Юрий Пургин, генеральный директор «Р.И.М. Porter Novelli» Яков Миневич, а также консультант в сфере коммуникационного менеджмента, исполнительный директор РАСО Юлия Грязнова (председатель жюри).

Напомним, что «Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года. Исполнительная дирекция конкурса сформирована на базе коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь», возглавляемого Егором Егошиным. За время существования премии в сибирском конкурсе приняли участие более 500 проектов, 8 проектов стали победителями Национальной премии «Серебряный Лучник».

Премия в номинации «Мастер» присуждается руководителям и сотрудникам подразделений различных компаний, государственных, общественных организаций, которые реализуют значимые для отрасли проекты, развивают коммуникации и являются экспертами в сфере PR. Выдвижение кандидатур для участия в конкурсе происходило на основе рекомендаций жюри.

Первым этапом стало онлайн-голосование, в котором приняло участие 11 номинантов из Новосибирска, Красноярска, Омска и Кемерова. По итогам голосования профессионального сообщества на сайте премии, в шорт-лист вошли три номинанта. В их число вошли консультант в сфере маркетинга и PR Дмитрий Петров, директор по связям с общественностью и СМИ АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов, депутат Заксобрания Красноярского края, генеральный директор ООО «Агентство Вертикаль» Сергей Толмачев. Вторым этапом стала публичная защита: впервые за историю региональной премии кандидаты выступали перед собравшейся аудиторией.

В своем выступлении Дмитрий Петров рассказал о своем освобождении из тюрьмы, а также о том, какую роль в этом процессе сыграл его многолетний опыт в сфере связей с общественностью. По словам Дмитрия Петрова, сработал «эффект накопления», связанный как с наличием юридических оснований для его освобождения, так и с деятельностью, которую можно отнести к сфере связей с общественностью. Речь об обеспечении максимальной публичной огласки судебного процесса, присутствия журналистов на заседаниях суда, генерировании контента для СМИ, а также о действиях многочисленных сторонников Петрова, уверенных в его невиновности. Это история о том, «как профессиональное может спасти личностное в реальной жизни, и наоборот».

В результате Дмитрий Петров закономерно был признан победителем. Получая награду из рук жюри конкурса, он поблагодарил профессиональное сообщество за то, что оно снова приняло его в свои ряды.

«Очень рад послушать Дмитрия Петрова в рамках номинации «Мастер», потому что понимаю: о нашей профессии за почти 3 года в СИЗО он подумал и размышлял намного больше, чем все мы вместе взятые», — отметил в социальных сетях исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» — Сибирь, генеральный директор «АГТ-Сибирь» Егор Егошин.

Напомним, что Дмитрий Петров был арестован в марте 2014 года. Ранее «КС» подробно писал о сути претензий к Дмитрию Петрову и Ладе Юрченко. Петрова приговорили к четырем года колонии общего режима. Дмитрий Петров приговорен к 4 годам в колонии, второй фигурант дела — директор форума Лада Юрченко — к 4 годам условно. В декабре 2016 года Дмитрий Петров вышел на свободу.

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