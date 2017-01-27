Летчик-испытатель новосибирского авиационного завода им. Чкалова Валерий Серпионович Поташов был удостоен звания Героя РФ. Звезду героя 26 января ему вручил в московском Кремле президент России. Получение награды такого уровня стало большим событием для Новосибирска.

Валерий Поташов — заслуженный летчик-испытатель РФ. Родился в 1948 году в Тюменской области. На заводе им. Чкалова работает с 1980 года. Освоил более 30 типов самолетов, проводил испытания на 13. Общий налет составляет 4760 часов, из них на испытаниях — 3 500 часов. Совершил более 1000 стыковок в воздухе с самолетами-танкерами, как днем, так и ночью.

«Наша история полна свидетельств того, как вдохновлённые новаторскими идеями учёные совершали яркие открытия, как созданные однажды шедевры рождали целые направления в культуре и искусстве, как мужество героев прошлого воодушевляло их потомков на подвиги и неординарные, смелые поступки. Так, не раз рисковал своей жизнью воспитанный на славных традициях отечественных авиаторов летчик-испытатель Валерий Серпионович Поташов. Он по праву удостоен Золотой Звезды Героя Российской Федерации», — сказал на церемонии вручения Владимир Путин (цитируется по сайту Кремля).

Полные регалии Валерия Поташова звучат так: заместитель начальника летно-испытательной станции по летной службе, летчик-испытатель 1 класса филиала публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова», заслуженный летчик-испытатель РФ, полковник запаса. Он служил в авиации 48 лет. При этом 36 из них был летчиком-испытателем.

«Не скрою, испытываю определенное волнение и гордость, присутствуя в Екатерининском зале Кремля и получая наивысшую награду государства российского – Золотую Звезду Героя России, — сказал Валерий Поташов в ходе награждения. — Признателен коллективу летно-испытательного состава Новосибирского авиационного завода, летно-испытательной станции, выдвинувшему мою кандидатуру на столь высокую награду, директору нашего предприятия, подписавшему представление, а также всем вышестоящим инстанциям, поддержавшим мою кандидатуру, и Вам, Владимир Владимирович, подписавшему указ о моём награждении. Всем большое спасибо». «Надеюсь, что сорок девять с половиной лет моей лётной деятельности – из них тридцать шесть с половиной лет летно-испытательной работы – способствовали прежде всего укреплению обороноспособности нашей страны, а также прогрессу, развитию и совершенствованию отечественной боевой авиации, — добавил он. — Убежден, что сверхзвуковой многофункциональный ударный авиационный комплекс Су-34, на котором принимал участие в испытании в качестве летчика-испытателя на этапе летно-конструкторских испытаний, в настоящее время провожу серийные лётные испытания по программе Министерства обороны, – уверен, что Су-34 будет надежно стоять многие десятилетия на защите суверенитета и независимости нашего государства не только на ближних, но и дальних его рубежах» (цитируется по сайту Кремля).

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий также поздравил Валерия Поташева, направив ему телеграмму, в которой пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов, сообщает пресс-служба облправительства.

Награждение Звездой Героя — значимое событие для всего Новосибирска и, особенно, для промышленных предприятий города. Руководитель департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько в разговоре с корреспондентом «КС» назвал Валерия Поташова совершенно уникальным человеком. «Во-первых, он больше 36 лет работает летчиком-испытателем. Сейчас ему 68 лет, и он до сих пор летает. И, я знаю, что все самые сложные задания как раз поручаются именно Валерию Серпионовичу, — отметил Александр Люлько. — В последнее время он испытывал все новейшие самолеты, которые выпускаются заводом Чкалова, в частности, наш знаменитый СУ-34. Летчиком-испытателем как раз этой машины был и остается Валерий Серпионович». «Хотелось бы отметить и уникальные личные качества Валерия Серпионовича, — добавил собеседник «КС». — Это очень вдумчивый, скоромный русский человек, который пользуется громадным уважением и среди летчиков-испытателей, и среди руководителей предприятия, и среди сотрудников завода. Я считаю, что его награждение очень заслужено. Это большая заслуга и в целом нашего знаменитого НАЗ Чкалова. И, безусловно, большое событие для Новосибирска. Потому что долгое время в городе не было такого, чтобы кому-то присвоили звание Героя России. И не случайно, что оно дано именно летчику-испытателю и именно чкаловского завода».

Депутат законодательного собрания НСО с 2010 по 2015 годы Николай Мамулат, который сам служил в военной авиации в качестве техника самолета, знаком с Валерием Поташовым уже более 25 лет. И, по его словам, он никогда не видел специалиста, настолько влюбленного в свое дело: «Это очень целеустремленный человек, действительно увлеченный». «У него было много законных возможностей покинуть самолет в аварийной ситуации, — рассказал собеседник «КС». — Но он никогда этого не делал и даже не думал об этом. Рискуя жизнью, Валерий Серпионович всегда доводил самолет до конца, чтобы найти малейшую причину поломки и потом ее исправить». По словам Николая Мамулата, на счету Валерия Поташова как минимум 15 героических поступков, достойных ордена. Отважное поведение летчика позволило выявить причины неисправностей еще на стадии завода, чтобы в войска поступали только полностью исправные машины. «В этом деле любая мелочь может привести к катастрофе, — пояснил Николай Мамулат. — Но на моей памяти не было случаев, чтобы были серьезные поломки самолетов, выпущенных заводом Чкалова. И, во многом, это заслуга именно летчиков-испытателей, и одним из первых — Валерия Серпионовича. Он поднимает самолет «с нуля» и потом доводит до совершенства».

Подготовка к получению звания Героя России — процесс длительный и сложный с бюрократической точки зрения. Прежде чем награда «нашла» Валерия Поташова прошло больше шести лет. «Все это время я его морально поддерживал, — рассказывает Николай Мамулат. — Я был уверен, что звезда обязательно найдет своего героя, что его заслуги не могут не признать в Москве. И мы вместе ждали и верили. И вот, наконец-то, это случилось».

Поговорить с самим Валерием Поташовым «КС» не удалось — сейчас он уже находится в отпуске за границей. В пресс-службе завода им. Чкалова «КС» сказали, что на сегодня основной задачей летчика на производстве является испытание самолетов СУ-34. Кстати, именно этот истребитель-бомбардировщик активно применялся в боевых действиях в Сирии.

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