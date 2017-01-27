В канун нового 2017 года в Новосибирске прошел семейный турнир по керлингу, в котором приняли участие представители власти и бизнеса города.

Керлинг — командная спортивная игра, зародившаяся в Шотландии более 5-ти веков назад.

Во время игры две команды стремятся загнать как можно больше камней в «дом» соперника — «мишень», размеченную на льду.

Семейный спортивный праздник прошел в керлинг-клубе «Пингвин». Турнир был организован «Премьер-Клубом».

По результатам соревнований в пятерку лучших вошли: 5-е место — сборная семей Олега Агеева и Сергея Шапоренко.

Команда, в которую вошли представители семей Олега Подойма и Вячеслава Брюханова, оказалась на четвертом месте.

Третье место заняла сборная команда Николая Скороходова и Андрея Кузнецова.

На втором месте — семья Намжила Урбанаева.

Победителем турнира стала команда Игоря Диденко, которая второй год подряд занимает первое место.

Члены семей предпринимателей, которые участвовали в турнире, рассказывают,

что обучиться керлингу оказалось совсем не сложно. Хотя этот вид спорта является олимпийским, овладеть им может практически любой желающий, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.

Тем более, если делать это в специализированном клубе под руководством опытных инструкторов.

По словам участников соревнования, мероприятие помогло им в полной мере почувствовать новогоднее настроение и стало действительно незабываемым. В памяти у гостей праздника осталось множество ярких эмоций.

В этом году количество участников возросло вдвое, в турнире участвовало более

60 человек.

Бизнесмены «Премьер-Клуба» заложили добрую традицию и выражают уверенность,

что будут принимать участие в этом турнире и дальше.