В канун нового 2017 года в Новосибирске прошел семейный турнир по керлингу, в котором приняли участие представители власти и бизнеса города.
Керлинг — командная спортивная игра, зародившаяся в Шотландии более 5-ти веков назад.
Во время игры две команды стремятся загнать как можно больше камней в «дом» соперника — «мишень», размеченную на льду.
Семейный спортивный праздник прошел в керлинг-клубе «Пингвин». Турнир был организован «Премьер-Клубом».
По результатам соревнований в пятерку лучших вошли: 5-е место — сборная семей Олега Агеева и Сергея Шапоренко.
Команда, в которую вошли представители семей Олега Подойма и Вячеслава Брюханова, оказалась на четвертом месте.
Третье место заняла сборная команда Николая Скороходова и Андрея Кузнецова.
На втором месте — семья Намжила Урбанаева.
Победителем турнира стала команда Игоря Диденко, которая второй год подряд занимает первое место.
Члены семей предпринимателей, которые участвовали в турнире, рассказывают,
что обучиться керлингу оказалось совсем не сложно. Хотя этот вид спорта является олимпийским, овладеть им может практически любой желающий, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.
Тем более, если делать это в специализированном клубе под руководством опытных инструкторов.
По словам участников соревнования, мероприятие помогло им в полной мере почувствовать новогоднее настроение и стало действительно незабываемым. В памяти у гостей праздника осталось множество ярких эмоций.
В этом году количество участников возросло вдвое, в турнире участвовало более
60 человек.
Бизнесмены «Премьер-Клуба» заложили добрую традицию и выражают уверенность,
что будут принимать участие в этом турнире и дальше.