Правительство Новосибирской области, мэрия города и ресурсоснабжающие организации подписали соглашения о целевом использовании средств в результате повышения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. О том, каким образом будут контролироваться средства, поступающие в АО «СИБЭКО» и МУП «Горводоканал» и какие объекты будут модернизированы, — в материале «КС».

«Сегодня мы подписываем два соглашения, которые окажут позитивное воздействие на развитие систем тепловодоснабжения и водоотведения», — открыл 24 января церемонию подписания губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. По словам главы региона, эти меры прежде всего направлены на оптимизацию существующей инфраструктуры и социально-экономической стабильности на территории города и области.

Первое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в 2017 году было подписано между мэрией Новосибирска, департаментом по тарифам Новосибирской области и АО «СИБЭКО».

Соглашение предусматривает осуществление комплекса инвестиционных мероприятий в сфере теплоснабжения на сумму порядка 664 млн руб. «Эти вложения позволят развивать и модернизировать крупнейшее предприятие, обеспечивающие регион важнейшими коммунальными ресурсами, с точки зрения надежности, максимальной бесперебойности и эффективности», — отметил губернатор. Глава региона уверен, что эти меры скажутся на повышении уровня и качества жизни жителей региона.

Документ закрепляет обязательство предприятия выполнить все инвестиционные мероприятия, предусмотренные приложением, в том числе модернизацию двух энергетических установок суммарной теплопроизводительностью 360 Гкал/час для обеспечения требуемого уровня тепловой мощности в соответствии со схемой теплоснабжения города, 9994 погонных метра теплотрасс и 24 311 погонных метров теплоизоляции.

«В приложении адресно прописаны все объекты, в частности тепловые сети, где будет происходить замена. Таких участков у нас почти 10 км. Затем также предстоит большой объем работ по модернизации тепловой изоляции, что составляет 24 тысячи погонных метров. Кроме того, эта программа сопряжена с программой повышения качества горячей воды», — пояснил генеральный директор АО «СИБЭКО» Руслан Власов. Помимо этого, также планируется замена барабанов на двух котельных установках теплопроизводительностью 360 Гкал/час.

Предметом соглашения с Горводоканалом является взаимодействие по модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения на сумму 200 млн рублей в 2017 году, определенную исходя из тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение, установленных в декабре 2016 года. Как пояснил директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил, около 130 млн руб. предприятие направит на модернизацию водопроводных сетей, 25 млн руб. — на модернизацию сетей канализации, остальные средства — на ремонт и реконструкцию водопроводных и очистных сооружений.

«Увеличение тарифа для «Горводоканала» было единственным источником модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Эти 200 миллионов рублей, которые мы получаем, позволяют нам модернизировать основные фонды», — сообщил Юрий Похил.

«Увеличенный тариф поставщики будут получать только с августа, а работы начнутся с апреля — по завершении отопительного сезона, — подчеркнул Владимир Городецкий. — По обоим предприятиям определены конкретные объекты, на которых будут вестись работы в рамках соглашений. Мы договаривались с СИБЭКО, что эти средства частично пойдут и на теплотрассы, собственником которых является город Новосибирск, и на магистральные трубопроводы. Будет осуществляться технический контроль со стороны тарифного регулятора — за целевым использованием средств. А технические службы города, профильная депутатская комиссия, усиленная общественностью, будут контролировать ход работ». Публичный отчет о ходе реализации соглашений будет предоставляться дважды в год.

Что касается департамента по тарифам Новосибирской области, то в рамках соглашения тарифный регулятор будет осуществлять контроль в части обоснованности использования предприятием инвестиционных ресурсов, выполнения инвестиционных программ, в том числе достижения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в результате реализации мероприятий таких программ.

«В настоящее время выполнены все условия, на которых было поддержано изменение тарифов АО «СИБЭКО» и МУП «Горводоканал». Во-первых, средства, полученные предприятиями от увеличения тарифа, пойдут именно на повышение надежности системы жизнеобеспечения жилого фонда Новосибирска. Второе условие: прозрачность и доступность для контроля данных работ и затрат. И третье условие: это дополнительные меры социальной поддержки жителей. Все эти условия выполнены, — отметил мэр Анатолий Локоть. — 23 января на заседании правительства Новосибирской области были одобрены дополнительные меры поддержки населения в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги. А 24 января, подписывая эти соглашения, мы реализуем два первых условия».

В то же время 23 января правительство Новосибирской области одобрило проект постановления «О предоставлении гражданам, проживающим на территории Новосибирской области, адресной социальной выплаты в связи с необходимостью ограничения роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2017 году».

В соответствии с документом адресная социальная выплата предоставляется, если увеличение размера платы гражданина за коммунальные услуги в расчетном периоде превышает 4% размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года. Таким образом, около 500 тыс. льготников получат 100% компенсацию превышения в беззаявительном порядке. Остальные граждане — 50%. Адресная социальная выплата будет предоставляться территориальными органами министерства, отделами пособий и социальных выплат по месту жительства граждан.

«Принимаемым постановлением мы защищаем жителей региона от непопулярного, но необходимого решения по повышению тарифов на коммунальные услуги. В первую очередь этот документ направлен на адресную поддержку льготных категорий граждан — они будут защищены на 100% без каких-либо дополнительных заявлений. Остальные категории смогут получить адресную поддержку заявительного характера. Поручаю всем профильным органам власти сделать это четко, без какой-либо двойственности в объяснениях: какие категории населения и в каком объеме получат компенсацию», — прокомментировал ситуацию губернатор.

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