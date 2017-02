9 февраля в отеле «Домина Новосибирск» будет проходить выставка международного образования UnisFair 2017.

Как отмечают организаторы мероприятия, посетители выставки получат информацию о поступлении в университеты Великобритании, Нидерландов, США, Канады, Германии, Сингапура и Швейцарии. Абитуриенты смогут подобрать вуз и программу, познакомиться с правилами поступления и пройти бесплатное тестирование английского языка.

Предполагается, что на выставке будут представлены University of Southampton, Manchester Metropolitan University, University of South Florida, University of California Irvine, швейцарские школы гостиничного бизнеса Swiss Education Group, школа моды и дизайна Istituto Marangoni и другие учебные заведения.

С 14:30 до 15:30 пройдет лекция «Как поступить в Кембридж» от студентки Кембриджского университета Анна Снодграсс. Слушатели узнают, что писать в мотивационном письме, какие вопросы задают на интервью и как удивить приемную комиссию.

С 15:30 до 16:30 представитель Sheffield Hallam University Наталья Писаренко будет рассказывать о стажировках и работе для студентов в Англии .

. С 16:30 до 17:30 представитель Manchester Metropolitan University Изабелла Качмарек презентует обучение на программах искусства, дизайна и архитектуры .

. С 17:30 до 18:30 директор языковой школы Mastery Екатерина Родичева проведет интерактивный мастер-класс «Как получить 8 баллов в устной части IELTS», на котором раскроет секреты успешного монолога.

Консультанты ITEC помогут гостям выставки подобрать языковые курсы и летние каникулярные программы для детей.

Все посетители получат скидочные купоны на услуги агентства. Скидка в размере 30% будет действительна три рабочих дня после выставки. Затем начнет ежедневно уменьшаться на 1 процентный пункт.

Выставка международного образования UnisFair 2017 пройдет 9 февраля с 14:00 до 19:00 в отеле «Домина Новосибирск» по адресу Ленина, 26.

Для участия необходимо зарегистрироваться, вход свободный.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ