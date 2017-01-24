Сотрудники «Техстали» объявили забастовку из-за долгов по зарплате

Работа на новосибирском заводе «Техсталь», производящем металлоконструкции, фактически остановлена: сотрудники бастуют из-за долгов по зарплате. Полностью заработанной суммы сотрудники не видели с июля прошлого года.

Как сообщает ГТРК Новосибирск, вчера работников предприятия, находящегося в стадии банкротства, без предупреждения отправили в административный отпуск, а долги заморозили. Более того, со слов сотрудников, они не могут даже узнать полную сумму задолженности, да и название организации, в которой они числятся, ведь предприятие переименовывали несколько раз.

Работники «Техстали» обращались уже и в трудовую инспекцию, и в прокуратуру. Пока никаких результатов нет. Работники заявили, что не приступят к работе до выплаты долгов. В пресс-службе областной прокуратуры корреспонденту «КС» пояснили, что о ситуации знают и держат на контроле. Вероятнее всего, будет проводиться повторная проверка предприятия.

ООО «Техсталь» — один из крупных производителей металлоконструкций в Новосибирске. В лучшие годы годовая выручка предприятия доходила до 600 млн руб. По данным ЕГРЮЛ, его соучредителем, а также еще 10 предприятий, занимающихся обработкой металла и строительными работами, является Игорь Коньков. Его имя стало широко известно общественности после резонансного убийства школьницы Карины Залесовой. Несовершеннолетний сын Игоря Конькова был признан виновным в тяжком преступлении.

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