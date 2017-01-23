«СИБЭКО» требует с «Дискус плюс» 30 млн руб.

АО «СИБЭКО» обратилось в арбитражный суд Новосибирской области с требованием взыскать со строительной компании «Дискус плюс» 30,9 млн руб. Еще почти с десяток исков предъявила застройщику инспекция государственного надзора Новосибирской области.

23 января АО «СИБЭКО» подало иск в арбитражный суд Новосибирской области к ООО «Дискус плюс». Ресурсоснабжающая организация в судебном порядке требует взыскать с одного из крупнейших застройщиков Новосибирска – ООО «Дискус плюс» 30,9 млн руб. Напомним, что по итогам 2016 года застройщик в очередной раз вошел в десятку самых результативных строительных компаний города, но на этот раз занял заключительную позицию.

Кроме того, также 23 января, 9 исков к ООО «Дискус строй», которая также входит в ГК «Дискус», подала инспекция государственного надзора Новосибирской области (ИГСН). ИГСН требует привлечь застройщика к административной ответственности.

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