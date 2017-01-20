Режим ЧС снова введен в Новосибирске, теперь из-за предстоящего паводка. О принятом решении сообщил сегодня вице-губернатор Сергей Семка.

Ранее губернатор региона Владимир Городецкий сообщал о том, что в этом сезоне к предстоящему паводку стали готовиться необыкновенно рано — первые заседания прошли уже в декабре. Аномальные снегопады отмечаются не только в нашем регионе, но и на Алтае. норма снега в регионах в 2 раза превышена. Паводок в Новосибирск приходит именно с Алтая.

В областном центре введение режима ЧС призвано усилить борьбу со снегом на улицах и во дворах. Обильное таяние может привести к подтоплению подвалов жилых домов, что может повлечь более серьезные проблемы с повреждением электро- и инженерных сетей. «Режим ЧС введен, чтобы подготовиться к паводку, убрать снег, прочистить ливневку», — цитирует вице-губернатора «Интерфакс». Напомним, что в декабре в Новосибирске уже вводился режим ЧС и действовал до Нового года.

Комментируя предстоящий паводок в редакции «КС», губернатор Владимир Городецкий сообщил, что прекрасно понимает все сложности, с которыми сегодня столкнулась мэрия — аномальные снегопады сделали свое дело. Но в то же время подчеркивает, что нестандартные ситуации требуют нестандартных решений.

Тем временем, метеорологи передали очередное штормовое предупреждение на 21 января: усиление ветра, снегопады, метели с ухудшением видимости до 1-2 км, местами до 500 м.

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