ПАО «МТС» победил в ряде тендеров на оказание услуг мобильной и фиксированной связи в 2017 году нефтедобывающим компаниям Томской области. Общая сумма контрактов составила более 11,3 миллиона рублей.

В 2017 году МТС обеспечит мобильной связью и современными телеком-сервисами ведущие предприятия энергетической и нефтегазовой отрасли. Среди них: ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «ТомскНИПИнефть», ООО «Энергонефть-Томск», РОСНЕФТЬ ОАО «Томскнефть» ВНК и другие.

Контракты на обслуживание предусматривают оказание услуг голосовой связи, телематики, доступа к высокоскоростному мобильному и фиксированному интернету от МТС. В ходе конкурсов оценивалось качество предоставляемых услуг участников, география покрытия и общая ценовая политика оператора. В тендерах принимали участие крупнейшие операторы сотовой связи, и МТС предложила наиболее привлекательную стоимость услуг вместе с высоким уровнем сервиса и наибольшим спектром инновационных продуктов.

«В 2015 году МТС продолжила инвестиции в развитие и модернизацию сетей связи в Томской области, улучшив качество связи в более чем 15 населенных пунктах региона. Увеличение покрытия и емкости сетей 3 и 4G позволило обеспечить современными телеком-сервисами стратегически важные для региона объекты энергетики и месторождения нефти. Сегодня 90% компаний энергетической и нефтяной отрасли в Томской области активно используют как голосовую связь МТС, так и сервисы по передаче данных между устройствами. В 2016 году мы развернули сеть 3G в вахтовом поселке «Пионерный» на Васюганском месторождении, на месторождении Ломовом и на юге Первомайского месторождения, а также улучшили покрытие сети 2G в поселках Александровского и Ледового месторождений», — рассказала директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

В 2016 году в Томской области построено и введено в эксплуатацию более 70 километров ВОЛС и модернизировано/построено более 20 радиорелейных линий связи, общей протяженностью более 300 километров. В интересах предприятий нефтяной отрасли введено в эксплуатацию 6 базовых станций в Александровском, Каргасокском, Колпашевском и Парабельском районах Томской области

МТС на корпоративном рынке Томской области

МТС лидирует на рынке корпоративных услуг связи Томской области. На сегодняшний день в Томской области корпоративными клиентами МТС является большинство ключевых производственных предприятий региона и государственных органов: Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», ООО «Газпром трансгаз Томск», «KDV-Групп», АО «Транснефть – Центральная Сибирь», ОАО «Томскнефть ВНК», НПФ «Микран», ПАО «Томская распределительная компания», ОАО «Томская энергосбытовая компания», ООО «Горсети», АО «ТОМЗЭЛ», ОАО «Томское Пиво».

МТС традиционно занимает ведущие позиции на российском рынке корпоративной связи. По результатам исследования AC&M-Consulting, проведенного в середине 2016 года, МТС признана лидером корпоративного рынка в России — 44% предприятий крупного и среднего бизнеса являются пользователями услуг компании.

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