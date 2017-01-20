Власти Красноярского края готовятся к приватизации госпакета акций «Красноярскнефтепродукта». Решение аргументируется необходимостью инвестиций и отсутствием социальной значимости предприятия. Однако эксперты полагают, что причина — в нехватке средств бюджета, а продажа КНП может привести к монополизации рынка.

ОАО «Красноярскнефтепродукт» может быть приватизировано. Об этом заявил губернатор края Виктор Толоконский на первом расширенном аппаратном совещании наступившего года в рамках озвученной им стратегии повышения эффективности государственного имущества. Согласно поставленной главой края задаче, госпакет акций КНП должен быть подготовлен к реализации в течение нынешнего года, поскольку «этот актив не дает нам никакой эффективности отдачи, создает только массу проблем самого разного уровня». Добавим, эта стратегия предполагает акционирование еще одного предприятия — «Красавиа», однако о продаже ценных бумаг в данном случае речь не идет.

Позднее Толоконский объяснил, что приватизации будет предшествовать тщательная подготовка и общественное обсуждение с привлечением депутатов Законодательного собрания и экспертов. Предложения будут готовиться до 1 февраля. Приобретателем, по его словам, должен стать стратегический инвестор, скорее всего, из числа крупных нефтяных компаний, интерес со стороны которых есть.

«Сфера розничной торговли топливом на территории края нуждается в очень серьезном инвестиционном развитии. Требуются новая нефтебаза, новый парк бензовозов, новый стандарт розничных заправок и многое другое, что не удается сделать за счет собственных средств «Красноярскнефтепродукта». Инвестиционная программа предприятием реализуется, но она очень ограничена в ресурсах. Прибыль КНП невелика, в том числе ее съедают издержки на обслуживание банковских кредитов. Частный инвестор при прочих равных условиях будет работать эффективнее. Совет директоров, отстаивающий интересы вложенных средств, обеспечивает более жесткое управление, чем государственный представитель, который, скорее, призван решать антикризисные задачи и сохранять имущество, в то время как частному инвестору по силам добиваться сверхэффективности. В государственной собственности необходимо сохранять лишь значимые в социальном или инфраструктурном плане активы. Здесь не тот случай, я считаю, что это обычная рыночная сфера», — заявил он.

Предприятие «Красноярскнефтепродукт» было создано в 1934 году и тогда носило название «Красноярскнефтеторг». В июне 1994 года было акционировано. В настоящее время краевое агентство по управлению госимуществом контролирует 58% в уставном капитале КНП, остальные пакеты принадлежат частным организациям, в том числе зарегистрированным на Кипре. Ранее озвучивалось, что в 2015 году чистая прибыль предприятия составляла 101 млн рублей, в 2014 году — 300 млн рублей, в 2013 году — 162 млн рублей. Данные за 2016 год пока не обнародованы, однако по имеющейся информации, плановый показатель прибыли на этот год был выставлен на уровне всего 700 тыс. рублей.

Согласно данным официального сайта, компания представлена в 40 из 42 существующих районов края, в ее сеть входят 137 автозаправочных станций и 14 действующих распределительных нефтебаз. Кроме того, КНП участвует в бюджетных программах по поставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера, сельхозтоваропроизводителям, муниципальным предприятиям. Компания входит в число лидеров местного рынка. Например, в Красноярске, по информации системы «2ГИС», по количеству АЗС она находится на третьем месте после сетей «25 часов» и «Газпром нефть».

По мнению генерального директора «Сибирской финансовой компании» Валентина Богомолова, решение о продаже актива говорит о серьезной потребности краевого бюджета в деньгах. В перспективе это может привести к монополизации местного рынка.

«Государственная собственность, как правило, продается в двух случаях — при серьезной потребности в средствах либо при необходимости привлечения инвестиций в объект, как мы это видели с аэропортом Емельяново. Здесь, как мне кажется, первый вариант. Время выбрано не очень удачно, поскольку активы находятся явно не на пике стоимости, выручка падала, и была информация о неэффективности работы, хотя внутренних подробностей я не знаю. Покупателем, скорее всего, выступит кто-то из крупных вертикально интегрированных холдингов, вроде «Роснефти», «Газпрома», может быть, «ЛУКОЙЛа». Естественно, это повлечет монополизацию рынка. Кроме того, КНП до последнего времени выполняло и социальные функции, от которых, вероятно, новые хозяева откажутся. Речь, например, может идти о закрытии убыточных АЗС или поднятии цен на тех заправках, где они искусственно сдерживались», — полагает эксперт.

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