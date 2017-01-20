Свое мнение глава Роснано Анатолий Чубайс высказал в одном из интервью для федеральных СМИ. По его словам, технология, которую продвигают собственники компании OcsiAL может сделать их одними из самых богатых людей в России.

«Тут важно, что речь идет не о каких-то сверхуникальных материалах, каких-нибудь жаропрочных материалах для защиты спускаемого аппарата корабля при входе в плотные слои атмосферы. Речь идет о базовых материалах. Добавка в алюминий делает его прочнее, чем титан, добавка в пластик не только упрочняет пластик, но делает его электропроводным, причем речь идет о добавках в долях процента», — заявил Анатолий Чубайс, рассказывая о продукте, который продвигает OcsiAL.

По мнению эксперта, если ситуация будет развиваться в соответствии с планами, то примерно к 2025 году капитализация компании будет измеряться несколькими миллиардами долларов, а к 2030 годам она может оказаться крупнейшей компанией в России и превысить по рыночной капитализации «Газпром», и еще может стать крупнейшим экспортером из России. «Но для этого нужна еще очень большая работа», — заявил Чубайс, рассказав немного о собственниках OcsiAl. По его словам, Юрий Коропачинский — очень сильный и профессиональный предприниматель, а Михаила Предтеченского можно поздравить с тем, что на последних выборах Академии наук его избрали академиком РАН.

Впрочем, оптимизм Анатолия Чубайса по поводу будущего OcsiAl разделяют далеко не все. Так, председатель СО РАН Александр Асеев в интервью «КС», опубликованном летом прошлого года, заявил о том, что компании OCSiAl, «дочке» корпорации «Роснано» для начала необходимо «решить задачу объединения углеродных нанотрубок друг с другом для формирования особо прочных каркасов и надежной атомной связи с материалом упрочняемых композитов (стекло, полимеры, бетон и т.д.). Пока никому в мире это не удалось.

Редакция «КС» не смогла получить от OcsiAL список партнеров компании, которые уже начали на практике применять ее разработки и достигли положительного эффекта.

Напомним, что «КС» ранее подробно писал об одном из резидентов Академпарка — OcsiAl. В середине прошлого года руководство компании заявило о модернизации производства, предложив выкупить здание, в котором работает на данный момент, у основного собственника Академпарка — правительства Новосибирской области. После этого предложения и одобрения сделки в парке случились серьезные перестановки в кадровой политике.

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