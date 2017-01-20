Вчера вечером в поселке «Новый» под Бердском обрушилась крыша конного манежа «Аллюр». По информации следственного комитета Новосибирской области, под завалами погибли два человека — 45-летний мужчина и девочка 15 лет, ещё четверо пострадавших (три подростка и 41-летняя женщина) находятся в тяжёлом состоянии.

Здание обрушилось в тот момент, когда в конном клубе проходили занятия наездников. В манеже находились семь человек — 2 тренера, 4 подростка и мама одно из учеников.

По предварительной версии следствия, причиной обвала крыши стало скопление большого количества снега. На данный момент ведется следствие, а руководитель «Аллюра» Римма Воротникова задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как установили следователи, самовольно построенный манеж для занятий конным спортом располагался на территории земельного участка бывшего детского оздоровительного лагеря имени Путилова, который вместе со зданиями арендовал индивидуальный предприниматель – руководитель конного клуба «Аллюр». По версии следствия, крыша самовольной постройки не выдержала скопления снега и обрушилась на находящуюся в манеже группу из 7 человек, занимающихся конным спортом.

По информации ГУ МЧС по НСО, всего с завалами боролись 360 человек и 81 единица техники, из них от МЧС 253 человека и 40 единиц техники. Работы были окончены к полуночи. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поблагодарил за оперативную помощь в разгребании завалов директора БЭМЗа Виктора Осина, предпринимателей Виктора Голубева и Михаила Овсепяна, выделивших необходимую технику.

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