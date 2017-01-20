ЭЛСИБ подписал трехстороннее соглашение с крупнейшими предприятия Сибири и Урала

НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО» и АО «Уральский Турбинный Завод» заключили соглашение о сотрудничестве в области поставок, сервисных услуг и обслуживания энергетического оборудования теплоэлектростанций генерирующей компании Сибири АО «СИБЭКО».

Документ направлен на расширение и укрепление отношений стратегического партнерства, развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества сторон в области производства и поставок энергетического оборудования для нужд АО «СИБЭКО» и его дочерних компаний. Подписи на документе поставили генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий Безмельницын, генеральный директор АО «СИБЭКО» Руслан Власов и генеральный директор АО «Уральский турбинный завод» Игорь Сорочан.

– «ЭЛСИБ» производит и поставляет высокотехнологичное оборудование на электростанции «СИБЭКО», способствуя реализации программы комплексной модернизации, — прокомментировал Константин Федоренко, директор по продажам. Настоящее соглашение позволит расширить наше партнёрство, создаст условия для модернизации и дальнейшего развития промышленности, что положительно отразится на повышении уровня локализации производства. Среди первых проектов в рамках подписанного соглашения – реконструкции и ремонт турбин ТЭЦ, организация информационного и инжинирингового сопровождения эксплуатации.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.