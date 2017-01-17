В Кировском районе Новосибирска запущена канализационная станция

На территории школы №135 в Кировском районе 17 января состоялось техническое открытие новой канализационной насосной станции. Мэр Анатолий Локоть оценил работу КНС в ходе выездного совещания.

«Это последняя школа Новосибирска, которая не была подключена к центральной канализации, – отметил мэр Анатолий Локоть. – В 21 веке это недопустимая ситуация. Для учеников и педагогов нужно было создать нормальные условия. Возможности станции спроектированы «на вырост». Рядом застраивается большой жилмассив, и уже сегодня очевидно, что назревает необходимость увеличивать количество школьных мест, строить новый корпус, реконструировать старое здание. У станции есть необходимый для этого резерв».

Здание школы № 135 в 15-м Бронном переулке построено в 1962 году. По словам директора образовательного учреждения Татьяны Латушкиной, все 55 лет существования школы канализационные стоки приходилось вывозить «деревенским способом», откачивая их из выгребной ямы машиной. «За школой закреплен старенький ГАЗ-3309, содержание и ремонт которого требовали немалых затрат, – объясняет Татьяна Николаевна. – С запуском станции нам удастся сократить расходы, но самое главное – будут выполнены санитарные требования и нормы безопасности».

Работы по подключению школы к городским сетям начались в августе 2016 года. Реализацией проекта занимались специалисты МУП «Горводоканал» и подрядной организации ООО «Стройресурс». На сегодняшний день строительство КНС завершено, смонтированы системы автоматизации, отопления, проведено наружное электроснабжение. Чтобы связать школу с городской канализационной системой, построено 1,7 км сетей. Общая стоимость объекта – 40 млн руб., сообщают в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.