Перинатальный центр в Новосибирске еще имеет шансы на достройку

Сегодня губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на еженедельной встрече с журналистами рассказал, какие объекты социальной инфраструктуры удалось ввести в 2016 году и что ждет регион в этом направлении в 2017.

Глава региона отметил, что финансирование социального строительства — одна из приоритетных задач правительства. Территория, предлагающая себя в качестве инвестплощадки, должна быть благоприятной во всех отношениях. Конкурентная борьба между регионами за инвестора заставляет поддерживать соответствующий уровень.

«Инвесторы при выборе, в каком регионе вложить свои деньги, оценивают, как ни странно, насыщенность региона социальными объектами. Потому что, чем больше полнота социальной инфраструктуры — здравоохранение, спорт, культура, образование — тем активнее население участвует в развитии предприятия. Тем эффективнее будут работать вложенные средства», — рассказал губернатор.

Благодаря участию в различных федеральных конкурсах, Новосибирская область смогла привлечь дополнительно 744 млн руб из федерального бюджета на строительство социально-значимых объектов, из них 683 млн — на школы и детские сады. За прошлый год завершены работы на 11 площадках.

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию детский сад в поселке Ложок, школу в микрорайоне Березовый в Новосибирске, спорткомплексы в Ордынском и Купино, физкультурно-оздоровительный центр в Заельцовском районе. В текущем году завершится второй этап реконструкции и технического перевооружения больничного корпуса Барабинской ЦРБ. По здравоохранению в планах строительство 25 ФАПов.

Среди масштабных проектов, реализовывать которые планируется в рамках программы государственно-частного партнерства, значится строительство семи поликлиник. Пока инвесторы еще не найдены, конкурсы не объявлялись, но проблем с их поиском не будет, уверен Владимир Городецкий. Тем более, все земельные вопросы уже решены, места строительства отработаны по всем критериям.

Коснулся губернатор и вопроса достройки перинатального центра в Новосибирске. В текущем году планируется решить вопросы о продолжении строительства, хотя бы организационные, отметил глава области. Новосибирск не попал в федеральную программу, своих средств в бюджете на возведение такого серьезного объекта нет.

«Этот вопрос наиболее актуален. В этом году заканчивается федеральная программа по строительству перинатальных центров в России. Мы окажемся в очень трудной в конкурентном плане ситуации по оказанию поддержки роженицам, по смертности: детской и перинатальной. Перинатальный центр, современный центр, очень нужен. Сегодня ищем возможности достройки объекта. Может быть, на условиях ГЧП, варианты пока прорабатываются», — отметил Городецкий.

Напомним, что ранее вопрос строительства перинатального центра Городецкий обсуждал в ходе рабочей поездки в Москву сначала с президентом России Владимиром Путиным, а после с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.

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