Приемную депутата заксобрания НСО Алексея Андреева подожгли

В приемной депутата законодательного собрания по избирательному округу №36 Алексея Андреева произошел пожар. Как сообщил законодатель, ранее ему неоднократно поступали угрозы от недоброжелателей, связанные в том числе и с его депутатской деятельностью.



«Есть люди, которым не нравится моя работа, в том числе депутатская, считаю, что это затянувшийся конфликт, — прокомментировал ситуацию пресс-службе Законодательного собрания Алексей Андреев. – Поджоги депутатской приемной случались и ранее. Месяц назад я написал заявление в главное управление МВД РФ по Новосибирской области о том, что в мой адрес и в адрес моего брата поступают угрозы от определенного лица. Однако, на мой взгляд, никаких мер не было принято. Участковый ограничился беседой по телефону, я повторил то, что написал в заявлении. О пожаре узнал от своих помощников. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств. К сожалению, пока нет возможности выехать в приемную, однако, как сообщили помощники, помещение сильно пострадало, огнем уничтожена практически вся оргтехника».

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