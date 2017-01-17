В Иркутской области продолжаются проверки розничной продаже алкоголя

Межрегиональное управление федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) по СФО в 2016 году провело более 240 проверок соблюдения розничными точками торговли обязательных требований по продаже алкоголя. Большая часть мероприятий – более 130 – пришлась на конец декабря, когда в Иркутской области произошло массовое отравление суррогатной спиртосодержащей продукцией.

В связи с фактами массового отравления в Иркутске – от употребления «Боярышника» погибли 76 человек – с 23 по 29 декабря в городе при участии представителей администрации Иркутской области и регионального ГУ МВД России только в двух организациях розничной торговли выявлены факты продажи алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками (ФСМ). Кроме того, еще в одной – выявлены факты розничной продажи алкогольной продукции, маркированной ФСМ старого образца, оборот которых запрещен с 1 января 2015 года. Изъято 231 литр (461 бутылка) алкогольной продукции, сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования.

«За весь 2016 год МРУ Росалкогольрегулирования по СФО выявило в Иркутской области лишь 10 объектов, где осуществлялась продажа алкогольной продукции с поддельной ФСМ. Это произошло благодаря внедрению системы ЕГАИС в оптовом и розничном звене. Распространение системы по всей цепочке – от производителя до каждого магазина – один из важнейших инструментов противодействия появлению в легальной торговой розничной сети нелегальной и неучтенной продукции. Хотя розничные продажи алкогольной продукции не возросли, мы видим вытеснение нелегальной алкогольной продукции с рынка», – сообщил руководитель межрегионального управления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Алексей Крупин.

С 1 июля 2016 года информацию о продаже алкогольной продукции на кассе начали фиксировать все находящиеся в городах розничные магазины, а именно на территории Иркутской области более 5 тысяч организаций розничной торговли алкогольной продукции применяют кассовые аппараты, подключённые к ЕГАИС (подключено к ЕГАИС 99,9% организаций розничной торговли Иркутской области).

Напомним, что суд из-за массовых отравлений «Боярышником» в Иркутске временно отстранил от должности заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова. В отношении него возбуждено уголовное дело о халатности. Всего по этому делу уже задержано 22 человека.

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