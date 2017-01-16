Аман Тулеев назначил нового вице-губернатора по инвестициям

Губернатор Кемеровской области назначил заместителя по инвестициям и инновациям. Им стал исполнительный директор кемеровского отделения ООО МСП «Опора России» Станислав Черданцев.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, 33-летний Черданцев родился в Крапивинском районе. Окончил Московскую современную гуманитарную академию и КемГУ, оба вуза по специальности «юриспруденция». Прошел переподготовку в КемГТУ по направлению «менеджмент». По специальности работал с 2005 года. В 2010 году возглавил кемеровское отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Отметим, что ранее эту должность занимал Владимир Чернов. Он был назначен и.о. первого вице-губернатора после громкого задержания Александра Данильченко. Напомним, Данильченко — один из фигурантов дела о вымогательстве акций разреза «Инской». Данильченко отстранен от должности, хотя губернатор Аман Тулеев и говорил об абсурдности обвинений.

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