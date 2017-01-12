В Новосибирске назначен новый официальный дилер Mazda вместо ушедшей с рынка «МАКС Моторс». Им стала самарская компания «Фастар», учредителем которой является Константин Стефанов, собственник поволжского дилера «Самара-Авто», официально представляющего в своем регионе Lada, Mazda, Skoda и Mercedes-Benz.

Как и предсказывал «КС», дилерство Mazda в Новосибирске досталось компании Константина Стефанова, являющегося учредителем «Самары-Авто». Новый дилер уже запустил свой сайт и группы в социальных сетях, а также внес себя в справочник 2ГИС.

По данным ЕГРЮЛ, собственником «Фастара» является Константин Стефанов. Как ранее пояснял «КС» один из бывших топ-менеджеров «МАКС Моторс» на условиях анонимности, группа компаний Константина Стефанова ранее вела переговоры о сотрудничестве с «МАКС Моторс» и даже обсуждала возможность реализации совместных проектов. Как утверждал собеседник «КС», Константин Стефанов хорошо знаком с группой компаний «МАКС Моторс», ее главой Владимиром Сафроновым и бывшим директором по развитию Андреем Доценко, при котором наиболее активно происходило пополнение портфеля брендов авторитейлера.

В такой конфигурации неудивительно, что именно компания Константина Стефанова имела шансы выйти в Новосибирск, взять часть брендов «МАКС Моторс», нанять часть бывших сотрудников авторитейлера и зайти на площадки, которые ранее занимал дилер.

В случае с Mazda именно так и произошло. Дилерский центр японской марки в техническом режиме уже запущен. Он расположился в автокомплексе на улице Станционной, арендатором которого ранее была ГК «МАКС Моторс». Более того, именно в этом салоне изначально и находилась марка Mazda вплоть до переезда в здание полнофункционального дилерского центра на улицу Немировича-Данченко.

Напомним, что группа компаний Константина Стефанова в конце прошлого года также стала утвержденным кандидатом в официальные дилеры Mitsubishi в Новосибирске. По неподтвержденным данным от участников рынка, она же вероятнее всего может стать и официальным дилером Subaru в Новосибирске.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.