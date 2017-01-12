В Новосибирске планируют строительство третьей снегоплавильной станции

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 11 января посетил вторую снегоплавильную станцию в левобережье на ул. Широкая. По словам мэра, третья станция скорее всего также появится на левом берегу Новосибирска.

«КС» первым написал о том, что в конце декабря состоялся тестовый запуск второй снегоплавильной станции в Ленинском районе Новосибирска. 11 января на запуске установки на ул. Широкой побывал мэр города Анатолий Локоть. В ходе выездного совещания глава города оценил работу снегоплавильной станции.

Напомним, первая снегоплавильная станция, расположенная в Октябрьском районе на улице Федосеева, работает с 2013 года. Новая станция аналогична ей по техническим показателям. Она также оборудована канадской газовой установкой TRECAN 180-SG, предназначенной для утилизации большого объема снега. В сутки станция способна переработать в воду до 8 тысяч кубометров снега. За сезон планируется плавить до 400 тыс. т.

«Сегодня мы ежедневно вывозим с улиц Новосибирска от 25 до 32 тысяч кубометров снега, половину этого объема плавим силами двух станций, – процитировали слова мэра в пресс-центре городской администрации. – Снегоплавильные станции – это будущее города. С каждым годом усложняется ситуация со снегоотвалами. Ужесточаются требования законодательства по экологии. Вместе со снегом на отвалы попадают горы мусора, и поэтому в перспективе их вообще не должно быть в черте города. Если вывозить снег далеко, за черту Новосибирска, он станет «золотым», поэтому установка станций в каждом районе может решить вопрос утилизации снега».

На данный момент станция работает на полную мощность. По словам директора обслуживающей организации ООО «Стройнск» Ивана Колпакова, за сутки на территорию станции снег привозят 200-300 КамАЗов. Основная часть доставляется ночью, а это около 6 тыс. кубов, остальное – днем. Снег на установку привозят из Ленинского района, частично из Центрального округа и Кировского района. «Стационарные снегоплавильные станции впервые появились у нас, в Новосибирске – это уникальный опыт, в других городах используются передвижные снегоплавильные машины, – говорит Иван Колпаков. – Данная канадская техника удобная, практичная и высокопроизводительная. Установка не просто плавит снег, который через дренажную систему уходит в канализацию, она фильтрует песок и мусор, который затем вывозится на полигон».

Как отметил мэр Анатолий Локоть, концессионное соглашение на строительство станции между мэрией Новосибирска и застройщиком – ООО «Перлит-Строй» – заключено в августе 2016 года и рассчитано на 14 лет. «Такой способ утилизации снега обходится бюджету несколько дороже, но сегодня это необходимость, – резюмировал глава города. – Сейчас мы уже планируем строительство третьей станции. Скорее всего она также будет на левом берегу».

Очистка Новосибирска от снега, по словам мэра Анатолия Локтя, сегодня стала первоочередной задачей городских властей. На данный момент с улиц города вывезено и частично утилизировано 1,5 млн кубометров снега. В прошлом году такой объем был отработан за весь сезон. К расчистке улиц подключились предприятияhttp://www.ksonline.ru/258144/krupnye-predpriyatiya-novosibirska-podklyuchilis-k-uborke-snega-s-ulits-goroda/, первыми откликнулись МУП «Новосибирский метрополитен», Управление Западно-Сибирской железной дороги, АО «СИБЭКО», НМЗ «Искра». «Прогнозы неутешительные – снег будет идти дальше. Ежедневно на дорогах города работает 280 единиц техники, но объемы снега огромные, поэтому нам нужна помощь, – отметил Анатолий Локоть. – Надеюсь, инициативу помочь родному городу подхватят и другие предприятия».

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